СМИ: Москва отказалась обсуждать передачу Японии двух островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Москва не будет обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо и источники в российских дипломатических кругах.

Российская сторона опасается расширения присутствия американского военного контингента в различных частях японского архипелага, поясняется в материале.

По информации СМИ, после того, как в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать проработку вопроса о заключении мирного договора на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, японская сторона надеялась достичь определенных договоренностей относительно этого в ходе состоявшейся на полях саммита "большой двадцатки" встречи на высшем уровне.

Однако российская сторона настаивала на том, что "подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть". В частности, существуют опасения относительно расширения присутствия американских военных в Японии в рамках альянса между Вашингтоном и Токио, в связи с чем российская сторона просила от Японии предоставить конкретные ответы по тому, как она намерена разрешить беспокойства Москвы, но никакой конкретики так и не было предоставлено, отметили источники агентства. В связи с этим российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.

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Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.