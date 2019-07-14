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Спутниковая система "Галилео" вышла из строя

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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Прекратила работу европейская глобальная навигационная спутниковая система "Галилео".

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр услуг проекта.

Отмечается, что все рабочие спутники системы "Галилео" в настоящее время имеют статус "не используются (по целевому назначению)".

"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — сообщается на сайте центра.

По данным портала insidegnss.com, причина сбоя связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.

"Галилео" - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку "Галилео" входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.



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