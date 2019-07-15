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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского

Москалькова заявила об угрозе давления на суд по делу Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (198)
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Очередное заседание суда по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют на Украине в госизмене, пройдет в понедельник 15 июля.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. На судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, очередное слушание которого назначено на понедельник 15 июля, могут оказать давление, заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© Sputnik / Стрингер
Адвокат Вышинского призвал Зеленского не допустить провокаций в суде

Как сообщает РИА Новости, омбудсмен призвала все "конструктивные силы гражданского общества" выступить против провокаций.

Ранее его адвокат Андрей Доманский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить правопорядок во время заседания.

По его словам, провокаторы будут пытаться сорвать судебное заседание, что нанесет "вред имиджу Украины перед мировым сообществом".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (198)

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Теги:
Украина, Вышинский


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