Москалькова заявила об угрозе давления на суд по делу Вышинского

Очередное заседание суда по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют на Украине в госизмене, пройдет в понедельник 15 июля.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. На судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, очередное слушание которого назначено на понедельник 15 июля, могут оказать давление, заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как сообщает РИА Новости, омбудсмен призвала все "конструктивные силы гражданского общества" выступить против провокаций.

Ранее его адвокат Андрей Доманский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить правопорядок во время заседания.

По его словам, провокаторы будут пытаться сорвать судебное заседание, что нанесет "вред имиджу Украины перед мировым сообществом".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.