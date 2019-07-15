В НАСА объяснили, почему американцы не вернулись на Луну

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. США приостановили лунную космическую программу из-за возможных политических рисков, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью CBS.

Как отмечает РИА Новости, Брайденстайн имел в виду недостаточное финансирование программ, что, по его словам, также не позволило США высадиться на Марс.

Как отметил глава НАСА, в 1990-х и начале 2000-х годов Вашингтон предпринимал попытки вернуться на Луну и высадиться на Красной планете, но обе программы потребовали слишком длительной подготовки и серьезных затрат. По этой же причине под вопросом и намеченная на 2025 год высадка на Марс.

Ранее администрация Дональда Трампа поставила задачу ускорить реализацию лунной программы и отправить человека на спутник Земли в ближайшие пять лет вместо 2028 года.

Обновленная концепция получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны - сестры Аполлона. Его имя носила предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.