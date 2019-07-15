Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии и миссии ДНР и ЛНР в Цхинвале

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии, а в Цхинвале могут появиться миссии самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

"В Цхинвале функционируют посольства России, Абхазии, есть официальное представительство Приднестровской Молдавской республики, вскоре могут появиться миссии ДНР и ЛНР", - сказал Медоев.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале - представительства ДНР и ЛНР.

"Что касается нашего представительства в других странах, отмечу, что Южная Осетия имеет посольство в РФ, Никарагуа и Венесуэле, Абхазии, идет подготовка к учреждению дипломатической миссии в Дамаске. Считаю также уместным сказать о наших представительствах в таких странах, как Турция, Бразилия, Италия. Это направление также развивается и представляет определенный интерес", - сообщил.

Кроме того, министр рассказал, что делегация из Южной Осетии посетит торжества по случаю 40-летия Сандинистской революции в Никарагуа.

"По дипломатическим каналам на имя президента Анатолия Бибилова получено приглашение посетить с визитом Никарагуа, чтобы принять участие 19 июля в праздновании 40-й годовщины Сандинистской революции. Естественно, наша делегация направится в Манагуа – столицу дружественного государства, чтобы поздравить наших друзей в этот важный для всех никарагуанцев день. Я тоже буду в делегации, вылетаем уже в понедельник", - сказал Медоев.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости республик объявила Сирия.