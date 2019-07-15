Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Журналист находится под стражей больше года, в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины сообщала, что Вышинского могут выпустить на свободу в понедельник, 15 июля.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15:00", - сказала представитель суда.

На сегодняшнем заседании суда присутствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Я хотела бы попросить ради исключения выслушать мою позицию. Я обратилась официально к председательствующему судебного состава, чтобы учли позицию, меня как уполномоченного по правам человека, так как имеется законное основание для изменения меры пресечения Вышинскому, не связанное с лишением свободы", - сказала она журналистам.

По ее словам, Вышинский - единственный кормилец в семье, у него есть жена, мама, пожилой отец, регистрация, прописка и проживание на территории Украины.

Москалькова отметила, что по украинскому закону она не имеет права на выступление в суде.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.