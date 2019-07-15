Поставили на паузу: заседание по делу Вышинского снова перенесли

Суд в Киеве перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 19 июля.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15:00", - заявила представитель Подольского районного суда Киева, где в понедельник 15 июля должны были рассмотреть дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На сегодняшнем заседании суда присутствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Я обратилась официально к председательствующему судебного состава, чтобы учли позицию, меня как уполномоченного по правам человека, так как имеется законное основание для изменения меры пресечения Вышинскому, не связанное с лишением свободы", - сказала она журналистам.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист находится под стражей больше года.

Ранее представитель Генпрокуратуры Украины заявила, что Вышинский может выйти на свободу уже в понедельник 15 июля.