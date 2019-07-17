"Если бы на земле был мир": пять лет крушению малазийского "Боинга" в Донбассе

Пять лет назад, 17 июля 2014-го, над территорией Украины был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Лайнер упал в зоне боевых действий в Донбассе. На борту рейса МН17 находились 298 человек, все они погибли. В крушении самолета Киев и ополченцы обвинили друг друга.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Спустя пять лет после авиакатастрофы рейса МН17 виновные в гибели почти трехсот человек так и не определены. В годовщину трагедии корреспондент РИА Новости Олег Ким вспоминает, что происходило в тот роковой день.

Нет контакта

От взлетной полосы аэропорта Схипхол в Амстердаме "Боинг" оторвался в 12:31 по местному времени (13:31 мск). Спустя примерно четыре часа диспетчеры потеряли связь с бортом. "Малайзийские авиалинии" подтвердили, что с рейсом МН17 нет контакта. "Последняя известная позиция (самолета - ред.) - в украинском воздушном пространстве. Детали последуют", - сообщила авиакомпания. В дальнейшем будет установлено точное время крушения - бортовые самописцы работали до 13:20 по всемирному координированному времени (16:20 мск).

© Sputnik / Андрей Стенин На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области

Детали последовали. Сначала мировые информационные агентства сообщили о падении самолета на территории Украины около города Торез, затем было установлено, что это именно рейс МН17.

В июле 2014-го Влад Бердичевский (позывной Бриг) возглавлял информационную службу донецкого ополчения. "В тот час я был в Донецке, в этом районе находился мой товарищ. Он мне позвонил и сказал, что упал транспортный самолет. Никто не подозревал, что может рухнуть пассажирский, - вспоминает в разговоре с РИА Новости Бердичевский. -А минут через 20-30 он перезванивает и говорит - это пассажирский, там люди. А потом уже в СМИ было сообщение, что пропал с радаров самолет, и мы узнали, что это был за рейс".

Официальный Киев немедленно заявил, что Вооруженные силы Украины никоим образом не причастны к катастрофе. Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко напоминала, что до того — 14 и 16 июля — над Донбассом были сбиты самолеты ВСУ: транспортный Ан-26 и штурмовик Су-25.

"Мы не исключаем, что самолет был также сбит, — говорилось в пресс-релизе. — И мы подчеркиваем, что ВСУ не предпринимали никаких действий против воздушных целей".

Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай, в свою очередь, заявил, что у ополчения нет средств противовоздушной обороны, которые бы могли сбить лайнер.

Территория крушения обстреливалась

Самолет упал в зоне боевых действий, украинские силовики объявили, что не могут получить доступ к обломкам. Как утверждал, в частности, глава подчиненной Киеву администрации Донецкой области Сергей Тарута, "на сегодняшний момент представители ДНР мешают прибытию к месту трагедии сотрудников спасательных служб и правоохранительных органов".

Ополченцы, очевидно, опасались, что обломки попадут в руки представителей Киева. Вице-премьер ДНР Андрей Пургин, со своей стороны, заявил, что самопровозглашенная республика передаст бортовые самописцы Москве. В Донецке беспокоились, что ВСУ нанесут удары по месту падения "Боинга". Беспокойство оказалось ненапрасным — украинская армия вскоре начала обстрел этой территории.

"Сразу начался обстрел со стороны Украины. Представители ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. -ред.) не сразу приехали, потому что шли интенсивные обстрелы, - утверждает Бердичевский. - Это продолжалось неделю. Точных координат падения у них, видимо, не было, они крыли наугад - минометами. Несколько дней стреляли, пока не начали приезжать журналисты".

© Sputnik / Андрей Стенин Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска

Вместе с тем Бородай тогда отметил, что ДНР заключит с Киевом гуманитарное перемирие, чтобы специалисты международных организаций смогли работать на месте катастрофы.

Москва отказалась принимать черные ящики сбитого "Боинга". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что расшифровкой самописцев должна заниматься Международная организация гражданской авиации. Крушение лайнера прежде всего касается правительств Малайзии, Нидерландов, Украины и тех государств, чьи граждане были на борту "Боинга", заявил тогда Лавров.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Представители Донецкой народной республики и малайзийские эксперты во время передачи бортовых самописцев Boeing, разбившегося на Украине

"Если бы на земле был мир…"

В день катастрофы, 17 июля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и правительствам стран, граждане которых были на борту "Боинга". "Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, — подчеркнул Путин. — И, безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию".

Путин также дал соответствующие поручения военным ведомствам, чтобы они оказали всю необходимую помощь в расследовании этого преступления.

"Мы сделаем все - все, что от нас зависит, во всяком случае, - чтобы объективная картина произошедшего стала достоянием и нашей общественности, и общественности Украины, и всего мира"

В Вашингтоне заявили, что самолет был сбит. Вице-президент США Джо Байден отметил, что это не был несчастный случай. Но в день трагедии официальные представители Соединенных Штатов еще говорили, что надо установить, кто именно стрелял по лайнеру. Хотя в администрации президента Барака Обамы, как сообщали американские СМИ, уже выражали уверенность, что у Украины "в том районе не было возможностей, не говоря о мотиве, сбить самолет".

© Sputnik / Андрей Стенин Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска

Сам Обама немедленно связался с Петром Порошенко с борта самолета. "Президент Обама заверил его (Порошенко. - ред.), что эксперты из Соединенных Штатов немедленно предложат всю возможную помощь. Президенты подчеркнули, что все свидетельства на месте крушения должны остаться на территории Украины до тех пор, пока международное следствие не получит возможность изучить все аспекты трагедии", — говорилось в заявлении Белого дома.

Через несколько дней после крушения лайнера в Вашингтоне уже более настойчиво пытались возложить вину в произошедшем на ополчение. Официальные лица США анонсировали публикацию данных, которые якобы подтверждали версию Киева. Американская разведка должна была предъявить общественности снимки, полученные со спутников, результаты радиоперехвата и сведения из социальных сетей.

Но и международная следственная группа, и "независимые" расследователи оперируют до сих пор в основном фотографиями из соцсетей. Американские спецслужбы уже который год не спешат с обнародованием заявленных доказательств.

Евроконтроль - общеевропейская организация диспетчеров - распорядился закрыть воздушное пространство Украины для гражданской авиации "после анализа сообщений об обстоятельствах катастрофы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines". До того Киев разрешал полеты над зоной боевых действий.

Военнослужащий ВСУ Андрей К. (имя изменено по просьбе собеседника) уверен, что Киев сознательно не закрывал небо над этим районом. "Говорили, что пространство над зоной боев не закрывали, чтобы получать деньги за полеты. Скорее, это делалось, чтобы как-то втянуть в конфликт Европу. Наши в Киеве из кожи вон лезли, чтобы привлечь Запад на свою сторону, Европа-то "морозилась", не хотела. Тогда "сепары" (ополченцы. - ред.) уже плотно применяли переносные зенитные комплексы по нашей авиации. Так что, думаю, в Киеве сознательно все это допустили", -говорит собеседник РИА Новости.

© Sputnik / Андрей Стенин Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска

Версии и расследование

Первую версию катастрофы оперативно выдали в Киеве. Спустя буквально пару часов после сообщения о падении "Боинга" советник главы украинского МВД Антон Геращенко уже "раскрыл" все детали. Он первым начал говорить о зенитно-ракетном комплексе "Бук". В качестве доказательств Геращенко привел свои собственные слова: "Сегодня утром местными патриотами было зафиксировано перемещение этого комплекса со стороны Тореза в Снежное". Позднейшие версии, в которых главным подозреваемым станет Россия и ополченцы, будут с незначительными отклонениями повторять утверждения Геращенко.

Другие "доказательства" того, что к крушению "Боинга" причастны Москва и ДНР, пыталась представить Служба безопасности Украины (СБУ). Ее глава Валентин Наливайченко презентовал журналистам аудиозаписи, которые он назвал "данными радиоперехвата".

Наливайченко заверил тогда собравшихся, что голоса на записи принадлежат ополченцам. Голоса обсуждали то, что самолет был сбит "казаками из Чернухино". Наливайченко настаивал на том, что аудиофайлы с записью голосов неизвестных людей являются исчерпывающим доказательством. "Теперь вы знаете, кто осуществил это преступление", — обратился он к журналистам.

© Sputnik / Виталий Белоусов Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)

Руководство ДНР, в свою очередь, утверждало, что "Боинг" был сбит зенитчиками ВСУ. Как объяснял вице-премьер самопровозглашенной республики Андрей Пургин, украинские военные могли сбить самолет "Малайзийских авиалиний", приняв его за российский самолет-шпион.

Расследование катастрофы продолжается. В 2016-м совместная следственная группа заявила, что зенитный комплекс "Бук", сбивший лайнер, был якобы доставлен на Украину из России. В своих выводах группа опиралась на информацию из социальных сетей.

До сих пор Нидерланды не располагают спутниковыми данными США и данными с украинских радаров по крушению в "Боинга", отмечал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. Почему — не объяснил.

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, как лицо заинтересованное в скорейшем и объективном расследовании, выразил недовольство работой совместной следственной группы (ССГ). Выводы ССГ политически мотивированы, подчеркнул он .

"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", — сказал глава малайзийского правительства. И констатировал, что "к настоящему моменту нет доказательств, только слухи".

Согласно информации объективного контроля, предоставленной российскими военными, и выводам экспертов концерна "Алмаз-Антей", МН17 уничтожен ракетой, выпущенной из района Зарощенского, контролируемого Киевом.

В 2018-м Москва опубликовала сведения о ракете, которой сбили лайнер. Боеприпас был изготовлен в 1986 году в подмосковном Долгопрудном, после чего отправился в воинскую часть на Украину. В Россию ракету не возвращали.

Москва неоднократно указывала на голословность обвинений России. МИД постоянно напоминает о том, что неправомерные заявления ССГ не подкрепляются доказательствами и Москва готова оказать следствию всю необходимую помощь.