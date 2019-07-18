Обменять Вышинского на осужденного за подготовку теракта Сенцова предложили в Киеве

Киев предложил Москве в знак доброй воли единовременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского.

Власти Украины предложили одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского.

"В офисе президента с большим интересом узнали о предложении России об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.