Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73 году жизни, сообщается на сайте организации.
"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", - говорится в сообщении.
В центральном офисе МАГАТЭ в знак траура приспущен флаг.
С 2005 года Юкия Амано работал послом Японии в МАГАТЭ. С 1 декабря 2009 года занимал пост Генерального директора организации.
Специализацией Амано была международная проблема разоружения и усилия по нераспространению ядерного оружия.