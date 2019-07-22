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Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
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Амано возглавлял организацию в течение последних 10 лет, его специализацией была проблема ядерного разоружения.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73 году жизни, сообщается на сайте организации.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", - говорится в сообщении.

В центральном офисе МАГАТЭ в знак траура приспущен флаг.

С 2005 года Юкия Амано работал послом Японии в МАГАТЭ. С 1 декабря 2009 года занимал пост Генерального директора организации.

Специализацией Амано была международная проблема разоружения и усилия по нераспространению ядерного оружия.

Теги:
МАГАТЭ, Юкия Амано


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