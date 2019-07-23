Стали известны самые дорогие спортивные клубы мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира, в который вошло всего восемь футбольных клубов.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Клуб Национальной футбольной лиги США "Даллас" стал самым дорогим спортивным клубом мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный рейтинг журнала Forbes. Стоимость команды по американскому футболу была оценена в 5 миллиардов долларов.

В топ-3 также вошли бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз" (4,6 миллиарда) и мадридский "Реал" (4,24 миллиарда). Вслед за ними расположились футбольная "Барселона" (4,02 миллиарда долларов) и баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" (4 миллиарда).

Со второй строчки рейтинга на шестую за год в рейтинге Forbes опустился "Манчестер Юнайтед" (3,81 миллиарда). Кроме того, в первой десятке рейтинга оказались два клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз" и еще две команды по американскому футболу "Нью-Ингленд" и "Нью-Йорк Джайентс".

В рейтинге также попали два спортивных клуба, принадлежащих российским бизнесменам: английский футбольный клуб "Челси" Романа Абрамовича (32-е место, 2,58 миллиарда и американский баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", совладельцем которого является Михаил Прохоров (37-е место, 2,35 миллиарда).

Всего в топ-50 самых дорогих клубов мира - 26 команд по американскому футболу, 9 - по бейсболу, 8 - по футболу и 7 - по хоккею.