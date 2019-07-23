Как уйти из "библиотеки" - 4: тайные тюрьмы существовали по всему Донбассу

У СБУ тайные тюрьмы в Донбассе есть не только в Мариуполе — по всей линии соприкосновения с самопровозглашенными республиками, что попадало и в отчеты международных организаций. РИА Новости удалось найти бывшего сотрудника МВД Украины, который координировал с СБУ задержание на блокпостах "сепаратистов", и побеседовать с бывшими узниками аэропорта Краматорска. Среди своих мучителей они называют депутатов Верховной Рады Всеволода Стеблюка и Андрея Тетерука.

Спасительный простатит

В середине августа 2014 года бои ополченцев ДНР с украинскими силовиками приблизились к городу Енакиево — кстати, родине экс-президента Виктора Януковича. Местные начали покидать зону боевых действий. Константин Афонченко решил ехать в Одессу — там в больнице как раз лечилась его дочь, с ней была и жена. Собрал денег и отправился.

Путешествие закончилось на первом же украинском блокпосту. Кто-то из "нациков", как в Донбассе называют Национальную гвардию, стал досматривать телефон Афонченко. В самом начале контактов, на букву "А", нашелся "Андрей" — журналист российского телеканала. С ним Афонченко еще в мае случайно познакомился на митинге.

"Ну да, я ходил на митинги. А кто не ходил? Вся страна уже год занималась митингами. Никаким сепаратистом я не был, даже не знаю, что это", — утверждает он.

"Нацики" избили его и увезли на аэродром соседнего Краматорска. Все ценное отобрали.

"Мне объявили: "Деньги, ценности и компьютер переходят в фонд армии. А машина — скажи (жене. — Прим. ред.), на блокпосту спалили. В мой же багажник меня бросили и повезли", — продолжает Афонченко.

В Краматорске начались пытки — пришли "врачи" и кололи какие-то уколы, чтобы развязался язык. Уже потом он по фотографиям опознал своих мучителей — активистов Майдана Всеволода Стеблюка и будущего депутата Верховной Рады Андрея Тетерука. "Врач" Стеблюк его особенно поразил — какой-то маньяк из фильмов ужасов.

© Foto / аккаунт Всеволода Стеблюка в Facebook Всеволод Стеблюк

А ведь Всеволод Стеблюк – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины (2008), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2018). За свою активность среди участников Майдана, а затем и АТО Стеблюк получил прозвище "Айболит".

По итогам выборов в парламент 21 июля 2019 года, Тетерук и Стеблюк, впрочем, не прошли в Верховную раду.

"Вид у него такой был — санитара. Я бы не сказал, что он имеет какое-то отношение медицине. Небрежность во всем — во внешности, в одежде. Шприц сомнительного происхождения, одноразовый. Явно, что его не только сейчас доставали, этот шприц. Мне стало плохо, он предупредил: говори правду, потому что может быть летальный исход. Уколю другой — полегчает. Но мне реально плохо было. Говорю, что там, Кеннеди? Давайте скажу, что Кеннеди я убил — что вам нужно?" — вспоминает Афонченко.

Потом палачи придумали новую пытку.

"Меня выводят из этой ямы — смотрю, темно. Мешок, кстати, сняли. Вот здесь он мне говорит: сейчас будешь… насиловать министра ДНР. Я увидел Аллу Андреевну… Она никакая сидит, рассыпаны таблетки вокруг нее всевозможные. Мне пришлось всю свою фантазию и артистизм применить, чтобы убедить их, что это невозможно", — говорит Афонченко.

© Foto / аккаунт Всеволода Стеблюка в Facebook Всеволод Стеблюк

Он только развел руками и сказал тюремщикам спасительное слово: "Простатит".

"Муж боялся бомбежек и стрелянины"

Несостоявшаяся жертва Афонченко Алла Белоусова тоже спасалась из Енакиево и попала в плен к "нацикам" вместе с мужем Владимиром.

"Муж боялся бомбежек, вот это стрелянина вся, она сильно его угнетала. А я наоборот — когда бомбят, стреляют, у меня адреналин. Я боевая подруга", — говорит она.

Белоусова действительно имела отношение к ополченцам ДНР — привозила продукты в осажденный Славянск. Силовики на блокпосту быстро это выяснили, а потом нашли у Аллы удостоверение за подписью Игоря Стрелкова — за боевой характер ополченцы дали этой женщине шутливый позывной Маршал. Документ сыграл с ней злую шутку — ее и мужа принялись избивать, тоже привезли в Краматорск и пытались организовать мерзкое изнасилование. Зато потом это удостоверение спасло ей жизнь — многих пленных выгоняли на минные поля или использовали в качестве мишени на тренировках в стрельбе, а вот ценного Маршала оставили для обмена.

РИА Новости Супруги Алла и Владимир Белоусовы

"Привели моего мужа и начали просто на глазах убивать. Я им говорю — не трогайте его. Потому что я такая, что выживу в любой ситуации, а он у меня слабый. Он старше меня, во-первых, и психологически слабее меня", — объясняет Алла.

РИА Новости Белоусов служил в украинской авиации, он даже есть в книге лучших выпускников Черниговского авиационного училища

В советское время Владимир Белоусов был военным летчиком, дослужился до майора, после распада СССР остался служить в украинской авиации. А его сын и сейчас в ВСУ — к счастью, он не видел мучений отца.

"В Краматорске была военная база, людей готовили для боевых действий. Он (военный. — Прим. ред.) реально должен быть готов к тому, что будет кого-то убивать. А это значит, им были нужны живые мишени. Вот цинизм этого подхода, когда заходит (надзиратель в камеру. — Прим. ред.) и говорит всем: нужна живая мишень. Добровольцы есть?" — свидетельствует Афонченко.

Обычной забавой было также выгнать пленного на минное поле. Маршала Аллу тоже хотели отправить на мины, но в последний момент передумали — такого важного пленного можно было выменять на украинского офицера, а то и двух.

РИА Новости Документы Аллы Белоусовой

РИА Новости Документы Владимира Белоусова

Ни на Афонченко, ни на Белоусовых не было даже заведено никаких уголовных дел. Их незаконно удерживали месяц, а в середине сентября в числе других поменяли на попавших в плен к ДНР военных.

РИА Новости Сразу после выхода из плена Белоусов прошел медицинскую экспертизу, которая обнаружила у него многочисленные переломы

После освобождения Афонченко обнаружил, что на его банковской карточке нет денег. Зайдя в онлайн-банк, он выяснил: кто-то из тюремщиков покупал себе бензин и кофе на заправках.

"Самое обидное — снимали деньги с кредитки. Я потом долго проценты платил", — сетует он.

СБУ ставила задачи милиции и добробатам

РИА Новости удалось найти человека, который знал изнутри всю кухню поиска сторонников ДНР среди обычных жителей Донбасса. Владимир Василенко (имя изменено по его просьбе) в 2014 году был следователем Марьинского районного отдела МВД Украины и работал вместе с кураторами из СБУ.

Тогда многие местные, донецкие, сотрудники СБУ стали разбегаться или переходить на сторону ополчения (достаточно вспомнить командира донецкой "Альфы" Александра Ходаковского, одного из лидеров ДНР). На их место Киев присылал эсбэушников из других, более лояльных регионов.

"В первых числах сентября 2014 года Волновахский отдел СБУ возглавил подполковник Игорь Микитюк из Управления СБУ Волынской области, его заместителем назначили подполковника Василия Чинчика из СБУ Черновицкой области", — рассказывает РИА Новости Василенко.

© Sputnik / Геннадий Дубовой Бои в районе аэропорта города Донецка

Как полицейский, Василенко имел доступ к информации, поступающей в дежурную часть Марьинского РО, и видел, что с момента формирования оперативной группы резко выросло количество заявлений о пропавших жителях Волновахского, Марьинского, Великоновоселковского, Володарского районов. Пропавшие оказывались в Волновахском отделе СБУ, уверен сотрудник МВД.

"Таким образом, исчезали люди из числа участвовавших в референдуме 11 мая 2014 года и активисты, поддерживающие ДНР", — рассказывает Василенко.

Тридцать первого июля 2014 года убили начальника Докучаевского отдела МВД. В покушении подозревались ополченцы. В поисках диверсантов оперативная группа СБУ "задержала несколько жителей Ясиноватой, двое из которых впоследствии умерли от побоев в помещении линейного отдела станции Курахово, занимаемом этой оперативной группой СБУ", утверждает Василенко.

По его словам, руководители оперативной группы СБУ ставили сотрудникам МВД задачи поквартирного и подворового обхода жилого сектора города и района для выявления лиц, которые участвовали в деятельности военных формирований ДНР и в референдуме 11 мая 2014 года.

Протокол опроса сотрудника МВД Украины о сотрудничестве с СБУ РИА Новости

Протокол опроса сотрудника МВД Украины о сотрудничестве с СБУ РИА Новости 1 / 2 РИА Новости Протокол опроса сотрудника МВД Украины о сотрудничестве с СБУ

Кроме того, была задача поиска таксистов и фермеров из Донецка, которые ездят на украинскую сторону, например продавать урожай, и "в силу своих политических проукраинских убеждений или из корыстной заинтересованности готовы к сбору на территории ДНР информации". У фермеров, помимо информации, требовали и просто деньги "за то, что они финансируют террористов".

"По указанию сотрудников оперативной группы СБУ "извозчиков" передавали сначала в добровольческие батальоны, а затем — оперативной группе СБУ", — уточняет Василенко. Добробаты должны были "обработать" задержанных, чтобы сделать их разговорчивее.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Ситуация в Донецке

Например, в марте 2015 года двое патрульных из батальона "Киев-2" и участковый Марьинского отдела Сархан Гусейнов в помещении поста ГАИ сильно избили таксиста-инвалида. "Требовали, чтобы он рассказывал, кого из представителей ДНР перевозил в Донецке и по территории ДНР, угрожали отправить его в СБУ, где "вытряхнут из него все". Подобная практика носила системный характер благодаря инструкциям, полученным от СБУ", — свидетельствует Василенко.

Что такое "молоток правды" и "попить водичку"

Еще одна тайная тюрьма действует до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7. Об этом РИА Новости рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич. Когда-то он работал на шахте "Красноармейская-Западная", каждый рабочий день ездил мимо этого АТП на служебном автобусе и знать не знал, что проведет там шесть страшных дней.

"Здание большое, стоит отдельно. Подвалов много, никто не слышит", — объясняет он, почему силовики выбрали это место.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Сторонники федерализации блокировали базу спецбатальона "Правого сектора" в Днепропетровской области

Сергея Бабича задержали с его товарищем 25 марта 2015 года на блокпосту около Красноармейска — якобы как диверсионную группу, которая должна была убить некоего украинского военного. Победный пресс-релиз по этому поводу даже попал на официальный сайт СБУ. Похвастался поимкой страшных диверсантов и советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в фейсбуке (запись также от 25 марта) — да вот только протокол задержания Бабича оформлен лишь 31 марта. Шесть дней и ночей он провел "на подвале" — без всякого оформления.

РИА Новости Сообщение помощника главы СБУ от 25 марта с портретом Бабича

"Это было никакое не задержание, а похищение. Я уже подвергался пыткам в подвале автотранспортного предприятия 11-411. Били деревянным молотком — киянкой. Они его называли «молоток правды". Электрошокер применяли, пакет на голову, чтобы задыхаться", — вспоминает Бабич. По его предположению, пытали его сотрудники СБУ (они не представились и удостоверения не показывали).

"Крепкие, тренированные, в масках. Все делали технично и профессионально", — описывает своих мучителей Бабич.

И только поздно вечером 31 марта его привезли в следственное управление СБУ Мариуполя оформлять задержание официально. Медики СИЗО Мариуполя в судмедэкспертизе от 3 апреля указали многочисленные гематомы на теле Бабича. "Они перестраховались — если я в СИЗО за сутки, за двое — за трое умру, то это вина СБУ, а не СИЗО", — поясняет он.

РИА Новости Медицинский осмотр Бабича при поступлении в СИЗО Мариуполя

На этом его злоключения не закончились. Он не чувствовал и не признавал за собой никакой вины, постоянно писал жалобы в различные инстанции, всячески мешая "следствию". Поэтому для профилактики его несколько раз возили на экзекуции в тот самый печально известный мариупольский аэропорт. Официальные помещения СБУ не подходили для этого. "В СБУ уже было много нареканий, жалоб", — поясняет Бабич. Поэтому для "работы" с задержанными у СБУ была специальная "дежурная команда".

© Foto / предоставлено Василием Прозоровым Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе

"Это их воспитательные цели… Для устрашения на будущее, чтобы не сопротивлялся по судам. Возили туда многих, не только меня", — объяснил он РИА Новости. Об аэропорте на тот момент заключенным уже хорошо было известно. "Возили "водичку пить" — тряпку кладут на лицо и поливают, пока человек не захлебывается или не задыхается, не впадает в отключку. Через тряпки и я воды наглотался", — свидетельствует бывший узник.

После официального оформления из СИЗО его забирали якобы на следственные мероприятия.

РИА Новости Сергей Бабич

"Понедельник-вторник экзекуции, и три дня — чтобы все успокоилось, сошло. Держали в КПЗ Мариуполя. Требовали согласия, чтобы в дальнейшем не оказывал сопротивления на судах, чтобы не умничал, не интересовался материалами дела", — уточняет Бабич.

РИА Новости Жалоба Бабича в Генпрокуратуру Украины и омбудсмену

В суд дело поступило в 2017 году. Обвиняли по двум статьям: часть 1 статьи 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации") и часть 1 статьи 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами") Криминального кодекса Украины. По обмену в декабре 2017 года Бабича передали в Донецк. Однако, вопреки всем договоренностям, дело не закрыли и обвинения не сняли — сотрудники СБУ просто увезли прямо из зала суда на обмен пленными, а суд тут же объявил его в розыск.

Омбудсмен Морозова: "мы знаем не об одной тюрьме"

"Мы знаем не об одной такой тюрьме. С 2014 года к нам приходили "звоночки", что в одном месте есть тайная тюрьма, в другом… С этой проблематикой мы знакомы давно", — подтвердила РИА Новости омбудсмен по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

"Харьков, Старобельск, Бахмут", — перечисляет она города, где могут быть такие тюрьмы, добавляя: "И о нескольких я слышала на Западной Украине".

© официальный сайт ДНР Омбудсмен ДНР Дарья Морозова

По данным Морозовой, контролируются эти тюрьмы СБУ, которая использует их для силового давления на подозреваемых.

"В 2014-2015 годах я еще могла поверить, что там было самоуправство батальонов. На данный момент имею все основания предполагать, что полностью все эти незаконные места содержания контролирует СБУ... Они прекрасно знают, где эти места", — говорит Морозова.

© Foto / предоставлено Василием Прозоровым Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе

Остается только догадываться, сколько человек содержится там.

"Мы разыскиваем 249 человек, о которых у нас было точное подтверждение, что их задержали на территории Украины", — утверждает омбудсмен. Украинская сторона официально подтверждает только 101 человека.

Миссия ООН: "эта практика была обычной"

В отчетах Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине также упоминается о незаконном лишении свободы — в частности, в СБУ Харькова.

© Foto / РИА Новости / Потапова Олеся Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с представителями ЛНР на КПП «Станица Луганская»

"Мы установили имена 184 человек, которые, по нашему мнению, были незаконно задержаны в помещении Харьковского СБУ в 2014-2016 годах. Из них 34 имени извлечены из допросов потерпевших, 95 — из допросов свидетелей (человек, который утверждал, что видел другого задержанного в учреждении) и 55 были добавлены из открытых источников (опубликованные списки, видео, заявления). Этот список продолжает пополняться", — сообщила РИА Новости глава миссии Фиона Фрейзер (Fiona Frazer).

По ее словам, «на контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев».

Тюрьма в СБУ Харькова попадала в сферу внимания международных организаций — в частности, Amnesty International.

"Это наше исследование 2016 года. Мы тогда выпустили исследование, которое называется "Тебя не существует", где мы рассказали, что есть такие специальные места содержания людей без связи с внешним миром. Одно из них было в Харькове, мы также фиксировали определенные места в Мариуполе и других городах, но основное — это было Харьковское управление СБУ, где люди заявляли, что их там удерживали больше года. Сейчас идет пара судебных процессов", — сообщила РИА Новости представитель организации на Украине Мария Гурьева. Она сообщила, что организация изучит и новые данные, обнаруженные РИА Новости.