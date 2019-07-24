02:14 25 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR70.32
Поиск

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
Получить короткую ссылку
50 0 0

Известный артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду.

СУХУМ, 24 июля - Sputnik. Актер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет у себя дома в Нидерландах, сообщил его представитель Стив Кенис, передает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

Популярность Хауэру принесла роль репликанта-убийцы в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года. Хауэр также снимался в таких известных фильмах, как "Зов предков", "Слепая ярость", "Попутчик", "Ночные ястребы", сериалах "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".

В 1988 году Хауэр получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Побег из Собибора".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
68-й Венецианский международный кинофестиваль
Теги:
Рутгер Хауэр


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Море символов: День флага в Абхазии
Шашлык от Симоньян: лучшие объявления и рецепты в Instagram Леди Гаги
Эволюция национальных символов Абхазии
Путь флага: от абхазского царства до независимого государства
Соцсети
Sputnikabkhazia