Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Известный артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду.

СУХУМ, 24 июля - Sputnik. Актер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет у себя дома в Нидерландах, сообщил его представитель Стив Кенис, передает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

Популярность Хауэру принесла роль репликанта-убийцы в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года. Хауэр также снимался в таких известных фильмах, как "Зов предков", "Слепая ярость", "Попутчик", "Ночные ястребы", сериалах "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".

В 1988 году Хауэр получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Побег из Собибора".