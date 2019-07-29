Генштаб России: американцы грабят Сирию под прикрытием авиации

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США занимаются разграблением Сирии, а также готовят новые отряды боевиков на территории республики, передает РИА Новости.

Вся соль в нефти

По словам Рудского, инструкторы США готовят крупное вооруженное формирование в районе 55-километровой зоны вокруг сирийского Эт-Танфа. Главные задачи подготовленных США боевиков - уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии.

По его словам, общая численность боевиков достигает 2700 человек. Такие группы, по данным Генштаба России, были зафиксированы в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.

Помимо подготовки боевиков, американцы в Сирии разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, добавил генерал-полковник. Так, пояснил он, американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак" на восточном берегу Евфрата.

"Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии. Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*", - заявил Рудской.

В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга.

"Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе", - подчеркнул военный.

Непрекращающиеся удары

Международная коалиция во главе с США в очередной раз нанесла авиаудары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передают сирийские СМИ.

Погибли и получили ранения несколько мирных граждан.

Коалиция не первый раз атакует провинцию, последние крупные удары были в январе и феврале, тогда погибли несколько десятков гражданских. МИД Сирии направил в ООН письма с требованием принять меры.

Министерство обороны РФ Брифинг Минобороны РФ по ситуации в Сирии

Гуманитарный аспект

Кроме того, российский генерал-полковник возложил на США вину за гибель мирных жителей в лагере "Рукбан". Рудской подчеркнул, что "США не признают своей ответственности за бедственное положение беженцев на территории оккупированной ими зоны Эт-Танф".

"Сотни, если не тысячи, людей навсегда останутся в могилах, наскоро вырытых прямо за забором этого палаточного города. Снимки, сделанные с наших спутников, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют. Главная вина за эти смерти мирных жителей лежит на Соединенных Штатах, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения тяжелейшего гуманитарного кризиса в "Рукбане"", - сказал он.

Плачевная ситуация, по словам Рудского, и в созданном США лагере "Эль-Холь".

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный "Рукбану" лагерь "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети. Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути – концентрационном лагере", – сказал он.

Информационная война

Вместе с тем террористы ведут кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации, российских военных обвиняют в "ударах по мирным жителям", сообщает Генштаб России.

Дезинформацию из Идлиба распространяют "Белые каски", снимающие постановочные кадры об "ударах ВКС России по гражданским объектам", объяснил генерал-полковник Сергей Рудской.

Полеты авиации Военно-космических сил России в Сирии тем временем сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки.

По словам Рудского, в Сирии продолжается программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев: возрождается промышленное производство и сельское хозяйство, восстанавливаются школы, больницы и другие объекты социнфраструктуры, отстраиваются жилые кварталы.

Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с ООН они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым. За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.