Бывшую госдачу №1 в Крыму продали за 1,2 миллиарда рублей

Пансионат "Глициния" — бывшая госдача №1, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Бывшая госдача №1 "Глициния" на южном берегу Крыма в поселке Нижняя Ореанда продана за 1,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

"Юридическое лицо - россияне", - сказала Анюхина, отвечая на вопрос, кому была продана бывшая госдача.

Анохина уточнила, что "Глициния" была продана около месяца назад.

Земли Нижней Ореанды до революции находились в собственности царской семьи Романовых. В 1955 году в Нижней Ореанде для Никиты Хрущева и высших государственных и партийных чиновников построили государственную дачу. Затем дачей пользовался Леонид Брежнев. Дача №1 была любимым местом отдыха генсека, здесь же проходили встречи на высшем уровне.

Позднее на даче отдыхали Юрий Андропов и Михаил Горбачев. После строительства госдачи в Форосе с 1989 года оставалась закрытой здравницей.

В 1997 году на базе дачи был образован пансионат "Глициния". Пансионат состоял из трех спальных корпусов и отдельных домиков на берегу моря. К услугам гостей также работали: столовая, крытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, спортплощадка, теннисные корты, две сауны, русская баня, тренажерный зал, русский и американский бильярд и бар на берегу моря. Пансионат обладал собственным пляжем протяженностью 700 метров.