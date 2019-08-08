"Не стреляйте в свой народ": экс-президент Киргизии Атамбаев обратился к силовикам

При штурме дома бывшего президента пострадали 45 человек, один из них погиб. Попытка захвата была отбита сторонниками Алмазбека Атамбаева.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам с призывом "не стрелять в свой народ", передает Sputnik Кыргызстан.

"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - заявил бывший глава Киргизии.

В обращении Атамбаев также выразил сожаление, что пострадали много невинных людей.

"Сегодня была попытка моего захвата, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди. Потому что для захвата был отправлен антитеррористический отряд спецназа "Альфа". Мы не террористы. Ни я, ни мирные люди вокруг моего дома. Многие приехали просто сделать фото со мной. И вот эта жестокость, этот цинизм действующих властей просто потрясают", - заявил он.

Кроме того, Атамбаев обратил внимание на то, что спецназ применил не только спецсредства, но и боевое оружие. "К сожалению, много пострадавших, есть и тяжелораненые. Власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - сказал он.

Экс-президент поблагодарил людей, которые не дали его задержать.

"Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я безмерно благодарен простым киргизстанцам, которые смогли собраться и отстоять, не дать захватить меня. Власти пора одуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях", - резюмировал он.

В штабе Атамбаева проинформировали РИА Новости о том, что бойцам спецназа, находящимся в заложниках у сторонников экс-президента, оказана необходимая медицинская помощь.

"Власть не выполнила поставленных условий, поэтому они пока у нас. С ними все в порядке", - рассказал член штаба.

По словам собеседника агентства, ночью приезжали врачи, ставили капельницы и сделали перевязки.

Спецслужбы Киргизии в свою очередь полагают, что погибший спецназовец был убит сторонниками экс-президента из снайперской винтовки, сообщили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

"Пуля, предположительно, от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа", - заявили ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники спецслужб по-прежнему находятся в селе Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента. Среди спецназа ГКНБ есть несколько пострадавших.

"Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием", - подчеркнули в Госкомитете.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

Бывшего киргизского лидера подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

24 июля Атамбаев вылетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отмечал, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Путин проинформирован о ситуации, складывающейся вокруг Атамбаева, сообщила в среду 7 августа пресс-служба Кремля после сообщений о штурме дома экс-президента.