Новый штурм резиденции экс-президента Атамбаева начался в Киргизии

Ранее сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева захватили 55 единиц оружия у сотрудников во время событий в Кой-Таше.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Началась стычка милиции и сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Со стороны правоохранительных органов в штурме участвуют около 200 сотрудников — началась стычка со сторонниками Атамбаева, которых насчитывается не более 400 человек. В милиционеров летят коктейли молотова и камни. Во время конфликта правоохранители начали применять светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева стали отступать.

7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит сторонниками бывшего президента. По последним данным, пострадали 52 человека, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на внеочередной сессии Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Киргизской Республики - ред.) сообщил, что нынешняя ситуация — это не противостояние с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

"Отдельные силы этот процесс преподносят как противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым. Это не противостояние двух людей, а борьба, направленная против раскрытия преступных деяний, являющихся вершиной коррупции в стране, против следствия в рамках законодательства и обеспечения справедливого правосудия", — заявил президент.

Он отметил, что это противостояние законности и самоволия, превышение личных интересов над государственными.

"К сожалению, в истории нашей страны было несколько случаев, когда арестовывали видных и авторитетных отечественных политиков. Все они, подчинившись законам, приходили на следствие и заседания суда. А Атамбаев, переживая за собственное благополучие, отказался прийти к следователю. Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей", — подчеркнул глава государства.

13 июня парламент Киргизии создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

Следственная служба МВД Киргизии три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказывается идти на допрос, так как считает решение парламента о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД в качестве свидетеля юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству представить бывшему президенту список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом.