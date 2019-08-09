"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина

Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Два десятка лет назад выбор Бориса Ельцина многих ошеломил: преемнику было 46 лет, и он не был известен широкой публике ни в стране, ни тем более за рубежом, рассказывается в материале РИА Новости.

Кадровая чехарда

"Сегодня я принял решение об отставке правительства Сергея Вадимовича Степашина. В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную Думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства России, — так начинается телеобращение Бориса Ельцина в августе 1999 года — за полгода до знаменитого "Я устал, я ухожу". Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.

В телеобращении Ельцин говорит медленно, с трудом, но старается быть убедительным: "Я знаю хорошо Владимира Владимировича. Руководить правительством — это тяжелая ноша и серьезное испытание. Справится — я в этом уверен, — и россияне окажут ему поддержку". Ельцин в тот день не только косвенно, но и прямо заявил: именно Путина он видит президентом.

В стране Владимира Владимировича тогда почти не знали. Хотя за год до прихода в правительство он был назначен директором ФСБ, а с марта 1999 года одновременно занял пост секретаря Совета безопасности.

В это время с премьер-министрами была настоящая кадровая чехарда: в 1998 году Виктора Черномырдина сменил Сергей Кириенко, того — Евгений Примаков. Затем — Сергей Степашин, но продержался недолго. Параллельно происходили другие события: в мае 1999 года Госдума безуспешно попыталась поставить вопрос об отрешении Ельцина от должности, а летом обострилась обстановка на границе Чечни, Дагестана и Ставропольского края. В начале августа банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни. Начались вооруженные столкновения. И на этом фоне Ельцин вновь меняет главу правительства.

© Sputnik / Сергей Субботин Премьер-министр РФ Владимир Путин (справа) на встрече с бывшими премьер-министрами РФ Сергеем Кириенко (2 справа), Сергеем Степашиным (2 слева) и Виктором Черномырдиным (слева).

Как позже вспоминал сам Владимир Путин, на предложение Ельцина он ответил отказом: "Ельцин очень удивился. Он был человек своеобразный и спросил: "Почему это?" А я ему говорю: "Борис Николаевич, я не готов". А я уже был большой мальчик и уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных".

Кроме того, ему было неловко перед Степашиным. "Он знает, что я не имею отношения к его увольнению. Но все равно было ужасно неловко, когда накануне увольнения Степашина мне позвонили и попросили утром приехать к Ельцину в Горки, — рассказывал журналистам Путин (беседы опубликованы в книге "От первого лица"). — Мы сидели вчетвером: Борис Николаевич, Степашин, Аксененко (вице-премьер. — Прим. ред.) и я. Сергею президент объявил о его отставке. Представляете мое состояние! Я же его товарищ. Оправдываться мне вроде перед ним не в чем. Но, конечно, было очень неприятно".

Степашин как раз вернулся из Махачкалы, где отдавал приказ нанести удар по боевикам, вторгшимся в Дагестан. Отставки он не ожидал. А Ельцин и не спрашивал, согласен ли Путин стать премьером. Он лишь сказал, что относительно Степашина уже принял решение. И в разговоре с Путиным не произносил слова "преемник". Ельцин говорил о "премьере с перспективой". Уже потом, в эфире, Ельцин сказал о Путине как о будущем возможном президенте.

"Он произнес это вслух на всю страну. И когда меня сразу после этого забросали вопросами, я ответил: "Раз президент сказал, то я так и сделаю". Возможно, это прозвучало не очень уверенно, но по-другому ответить не мог", — объяснял Путин.

"Разбабахать этих бандитов"

"Все это происходило на фоне только что начавшейся агрессии в Дагестане. Я как бы внутренне для себя решил, что все, карьера на этом, скорее всего, закончится, но моя миссия, историческая миссия — звучит высокопарно, но это правда — будет заключаться в том, чтобы разрешить эту ситуацию на Северном Кавказе. Тогда совсем непонятно было, чем все закончится, но мне, и не только мне, наверное, было ясно, что на Северном Кавказе "башку себе этот паренек сломает". Я к этому так относился. Сказал себе: Бог с ним, у меня есть какое-то время — два, три, четыре месяца, — чтобы разбабахать этих бандитов. А там уж пусть снимают", — говорил Путин.

© Sputnik / Игорь Михалев Шамиль Басаев

Происходящее на Северном Кавказе он воспринимал как продолжение развала СССР. Ситуацию оценивал так: если немедленно этого не остановить, России как государства в ее современном виде не будет. Речь шла о том, чтобы не допустить распада страны. И то, что Ельцин публично назвал его преемником, не давало никаких гарантий поддержки. Многие в то время полагали, что как раз наоборот: Ельцин оказывает новичку медвежью услугу.

"Если Ельцин кого-то объявляет преемником, значит, он ставит крест на его политическом будущем. Так было много раз", — рассуждал в те дни Геннадий Селезнев, спикер Госдумы. Ему вторил и Игорь Бунин, директор Центра политических технологий. "Такая любезность Ельцина может испортить карьеру любому политику. Объявление имени "наследника" не добавляет ему очков, а только показывает, что президент по-прежнему контролирует ситуацию".

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев признался честно: "Я эту фамилию вчера услыхал в первый раз. Хорошо, конечно, что он молодой, но представить его президентом я просто не могу". И добавил: "Да и рекомендации Ельцина ему вряд ли помогут".

"Я хорошо помню день назначения Владимира Путина на должность премьер-министра. Я находился на Чукотке, когда услышал о соответствующем указе президента Ельцина, — рассказывал РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — Конечно, его кандидатура сразу произвела приятное впечатление, поскольку Путин — человек среднего возраста, хорошо образованный, из Петербурга. Благодаря его личным качествам, он представляет собой политика совершенно нового формата, так как ничем не похож ни на Горбачева, ни на Ельцина".

© Sputnik / Владимир Родионов Владимир Путин (слева) дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин.

Но Жириновский считал выдвижение Путина преемником хитростью действующего президента. Полномочия Ельцина заканчивались летом 2000 года — по закону выборы должны были состояться 4 июня. Еще за месяц до его добровольного ухода в радиоэфирах Жириновский убежденно говорил: "В 2000-м году Ельцин останется у власти".

Сложилось по-другому. Тридцать первого декабря после добровольного ухода в отставку Ельцина Путин стал исполняющим обязанности президента. В этот же день он получил атрибуты президентской власти, в том числе "ядерный чемоданчик".

Сразу же после заявления Ельцина об отставке Путин записал новогоднее обращение к гражданам России и подписал указ, гарантирующий его предшественнику защиту от судебного преследования, а также значительные материальные льготы ему и семье. Двадцать шестого марта 2000 года Путин выиграл выборы в первом туре, а официально в должность вступил 7 мая того же года. Одну из своих первых задач — наведение порядка на Северном Кавказе — он решил.