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Электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний Калашников

"Калашников" представил электромобиль UV-4 для такси и каршеринга

© Фото : Калашников Media
В мире
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Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех" разработал электромобиль для сервисов такси и каршеринга, способный разгоняться до 80 километров в час, сообщает РИА Новости.

"Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний", - сказано в сообщении.

Электромобиль UV-4 выгодно отличается плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Транспорт прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Мощность машины – до 50 киловатт.

Машина способена развить максимальную скорость 80 километров в час, при этом запас хода достигает 150 километров, весит 650 кг. Длина машины 3,4 метра, ширина 1,5 метра, а высота 1,7 метра.

Пресс-служба "Ростеха" уточняет, что ранее "Калашников" на форуме "Армия 2019" представил электромобиль нового поколения "ОВУМ".

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Теги:
электромобиль, Калашников (концерн)


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