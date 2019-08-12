Cитуация на арсенале в Красноярском крае стабилизирована после серии взрывов

Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края в понедельник 5 августа.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Командующий Центральным военным округом России Александр Лапин заявил, что ситуация на военном полигоне под Ачинском после серии взрывов стабилизируется, за прошедшую ночь и в течение дня не зафиксировано ни одного хлопка, передает РИА Новости.

"В настоящее время осуществляется пролив всей технической территории военного склада. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время ситуация стабилизируется. Руковожу всеми необходимыми работами лично. За сегодняшнюю ночь ни одного хлопка не было, также по настоящее время ни одного хлопка не было", - сказал Лапин.

Первые раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП были эвакуированы порядка 16 тысяч человек.

Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе вышел из строя молниеотвод.

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В результате взрывов погиб один человек, еще 32 получили ранения.