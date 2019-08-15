Экстренная посадка А321 в Жуковском: главное

Самолет A-321 в четверг 15 августа совершил экстренную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного аэропорта Жуковский.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Пассажирский самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в четверг 15 августа.

Посадка на кукурузном поле

Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского.

Борт вылетел по расписанию в 6:05 по московскому времени. Как сообщили РИА Новости в Росавиации, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Двигатель загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо".

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.

Стало понятно, мы падаем

На борту воздушного судна находились по разным данным от 226 до 234 человек. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Все пассажиры живы.

В результате аварийной посадки самолета госпитализировали 23 человека, в том числе беременную женщину и девять детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

"Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", — заявили в ведомстве.

Очевидцы опубликовали видео с места жесткой аварийной посадки самолета А-321 возле Жуковского.

На кадрах видна машина скорой помощи, возле нее стоят пассажиры и делятся эмоциями от пережитого.

"Ничего не объявили, стало уже понятно, что мы падаем", — рассказывает один молодой человек. "Жесть. Дурдом", — добавляет за кадром женский голос.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Уральская транспортная прокуратура подключилась к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов. Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки.

Аэропорт "Жуковский" в Подмосковье работает штатно. Возле аэропорта стоят машины скорой помощи и полиции. Движение транспорта не ограничено.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал пилотов героями, отметив, что их мастерство и выдержка помогли спасти человеческие жизни.