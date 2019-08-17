17:01 17 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR73.22
Поиск

Местонахождение похищенных пиратами российских моряков остается неизвестным

© AFP 2019 / MOHAMED DAHIR
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

Захвачены российские моряки из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Посольство России пытается определить местонахождение россиян-моряков судна "Мармалайта", захваченного пиратами у побережья Камеруна, рассказал РИА Новости временный поверенный в делах России в республике Александр Фомин.

"Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков", - сказал Фомин.

Пираты, архивное фото
MOHAMED DAHIR
Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна

Российских моряков могут освободить в течение месяца-двух, это зависит от того, насколько удачно будут проходить торги, считает главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.

"Никогда трагических случаев (в случае нападений в Гвинейском заливе - ред.) еще не было. Это чистейший бизнес. Как обычно, в течение месяца-двух выкупают. Как торги пройдут. По моим неподтвержденным данным, речь идет о сотнях тысяч долларов, не меньше", - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Теги:
Камерун, пираты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры
Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Абхазии
Собрать ребенка в школу: что сколько стоит
Соцсети
Sputnikabkhazia