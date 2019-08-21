Рейд на Грозный: как боевики в последний раз напали на чеченскую столицу

До четырехсот террористов, десятки погибших и раненых, несколько часов напряженных уличных боев — ровно 15 лет назад, 21 августа 2004-го, на Грозный напал многочисленный отряд боевиков.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. До четырехсот террористов, десятки погибших и раненых, несколько часов напряженных уличных боев — ровно 15 лет назад, 21 августа 2004-го, на Грозный напал многочисленный отряд боевиков. Атаку провели перед выборами президента республики, ровно через два месяца после рейда бандитов на ингушскую Назрань. Эта вылазка стала последней крупной наступательной операцией чеченского бандподполья. О том, что происходило в тот день в чеченской столице, — в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Назранский сценарий

На 29 августа 2004-го в Чечне были назначены досрочные выборы президента в связи с гибелью главы республики Ахмата Кадырова в результате теракта на грозненском стадионе 9 мая. За две недели до мероприятия чеченских силовиков перевели на усиленный режим несения службы.

© AP Photo. Musa Sadulayev Российские военные у одного из избирательных участков в поселке Горагорский в Чечне

Готовились к возможным провокациям и военные. Как сообщил журналистам руководитель Регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе Илья Шабалкин, федеральные силы знали о планах боевиков еще в начале августа. По местам скопления террористов нанесли упреждающие удары. Однако сорвать атаку не удалось.

Ровно за два месяца до этого, в ночь с 21 на 22 июня, террористы в камуфляжной форме армейского образца просочились в Назрань, установили на ключевых улицах блокпосты. Тормозили транспорт и требовали предъявить документы. Всех силовиков расстреливали на месте. Кроме того, бандиты атаковали здание МВД республики, федеральный погранотряд, госучреждения — в общей сложности 15 объектов. Рейд продолжался около пяти часов, после чего боевики отступили с двумя грузовиками захваченного оружия.

В Грозном террористы действовали по схожему сценарию. В ночь на 21 августа банды сгруппировались в лесном массиве на юго-западной окраине города. К утру сводный отряд под командованием Доку Умарова и Юнади Турчаева насчитывал, по разным оценкам, от 300 до 400 штыков. На протяжении дня они скрытно проникали в город группами по пять-семь человек. С 17:00 до 18:00 прогремела серия взрывов, а к 19:00 в Грозный вошли основные силы. Главные события происходили в Старопромысловском и Октябрьском районах города.

Вооруженные автоматами и гранатометами террористы передвигались по улицам на "Нивах" и "Жигулях". Одновременно атаковали несколько блокпостов федеральных сил, здания РОВД и избирательные участки.

Силовики заняли круговую оборону и открыли ответный огонь. Связав их боем, террористы расставили посты на улицах возле площади Минутка и в Старопромысловском районе и начали проверять документы, убивая на месте всех сотрудников силовых ведомств Чечни. В частности, боевики расстреляли двух солдат-водителей, прикомандированных к республиканской прокуратуре.

Атака на школы

Особое внимание бандиты уделили школам, в которых предстояло открыть избирательные участки. При нападении на школу № 10 убили одного из сотрудников районного отдела милиции и мирного жителя. Комендатура Старопромысловского района направила на место происшествия три БТР. Все они были подорваны, погибли пятеро военных.

© AP Photo. Musa Sadulayev Российские военные патрулируют улицы Грозного

Еще одного милиционера боевики застрели при нападении на школу № 17, внутри которой находились женщины и дети. Местная жительница умоляла боевиков не обстреливать школу, уверяя, что там только мирные жители. Боевики, угрожая расправой, заставили ее вывести всех на улицу. Убедившись, что силовиков нет, террористы проследовали дальше. Захватили Дом культуры "Грознефтегаз". Сторожей, охранявших ДК, отпустили, здание сожгли.

В Октябрьском районе чеченской столицы нападению подвергся КПП-29 федеральных сил вблизи автовокзала. Перестрелка продолжалась около часа. По блокпосту вели огонь из проемов недостроенного пятиэтажного дома из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Осколки и пули ранили нескольких человек из развернутого рядом городка беженцев.

© AFP 2019 / STR Чеченские военнослужащие у одного из избирательных участков в Грозном

Бандиты действовали нагло. Один из их "постов" находился на развилке дорог на расстоянии менее километра от российской военной базы Ханкала и в 500 метрах от федерального блокпоста на мосту между Ленинским и Октябрьским районами. Боевики досматривали автотранспорт и, завидев камуфлированную одежду, расстреливали всех на месте. Подбили БТР федеральных сил.

Застигнутые врасплох местные силовики и военные федеральных сил постепенно мобилизовались и пошли в контрнаступление по всему городу. Однако блокировать боевиков не удалось. В 22:00-23:00 вооруженные группы покинули город. В Старопромысловском районе террористы захватили несколько микроавтобусов, принадлежавших местным жителям, и уехали из Грозного, переодевшись в гражданскую одежду. Тем не менее примерно пятую часть группировки боевиков уничтожили или захватили в плен.

"Охота на волков"

Всего в ходе рейда террористов на Грозный погибли 64 силовика. Гражданские потери — 13 убитых и 19 раненых. У боевиков более 50 убитых. На оставшихся в живых объявили охоту. В ночь на 24 августа спецназ обнаружил в окрестностях Грозного две группы принимавших участие в нападении на город. Весь день вертолеты и артиллерия наносили удары по местам скопления террористов, в результате 12 бандитов были ликвидированы и трое задержаны.

© Sputnik / Игорь Михалев Премьер-министр коалиционного правительства Чечни и министр обороны Аслан Масхадов. 1996 год

В начале октября в спецоперации в селе Валерик уничтожили еще трех участников налета, а в конце месяца силовики застрелили Руслана Тасуева — главаря одной из банд, напавших на Грозный 21 августа. Восемнадцатого февраля 2005-го ликвидировали Юнади Турчаева — одного из организаторов рейда. Аслан Масхадов, разработавший стратегию налета и план действий боевиков, погиб 8 марта 2005-го во время спецоперации ФСБ. В апреле 2014-го российские силовики сообщили об уничтожении последнего главаря рейда — Доку Умарова.

Нападение боевиков чеченского бандподполья на Грозный стало последней крупной наступательной операцией террористов на Северном Кавказе. Бандиты не смогли закрепиться в чеченской столице и, получив отпор, покинули город. Однако война с терроризмом продолжалась. Менее чем через две недели после грозненского рейда боевики захватили школу в Беслане.