Посольство России в Камеруне: идут переговоры о выкупе захваченных пиратами моряков

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Переговоры о выкупе захваченных пиратами российских моряков могут длиться до двух недель, рассказали РИА Новости в посольстве России в Камеруне.

"Пираты, исходя из нашей информации, нигерийцы. Предположительно, моряков доставили на территорию Нигерии. Их здоровье оценивается как удовлетворительное. Сформированная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков. Удалось уже договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов", - сказал представитель дипмиссии. По его словам, переговоры с пиратами ведет компания-судовладелец.

"Переговоры часто в такой практике могут длиться до двух недель, исходя из опыта", - сказали в посольстве, добавив, что данные о выкупе не разглашаются в интересах безопасности моряков.

На рейде порта Дуала в Камеруне 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.