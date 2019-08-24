Флаг-рекордсмен: гигантский триколор развернули на площади Сахарова в Москве

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений в субботу 24 августа развернули российский триколор площадью 2541 квадратный метр на площади Академика Сахарова в Москве.
Флешмоб, в котором приняли участие больше тысячи человек, был приурочен к 350-летию государственного флага России,
Как сообщает "Российская газета", по задумке организаторов соединенные в единое полотно флаги российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций, символизируют дружбу и единство.
По данным РИА Новости, флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов России.
День государственного флага России отмечается 22 августа, праздничные мероприятия, приуроченные к дате, пройдут в разных точках Москвы 24 и 25 августа.