"Я звоню в ФБР": рецепт пиццы собрал 165 тысяч лайков в интернете

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Пользователей соцсетей поразил рецепт пиццы, напоминающей куриный пирог в кляре. Видео приготовления блюда стало вирусным после того, как появилось в твиттере журналиста Яшара Али.
Сам пользователь сопроводил ролик комментарием: "Я звоню в ФБР".
I’m calling the FBI pic.twitter.com/X2jIlJmfEt— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 24 августа 2019 г.
На видео сначала показывают приготовление кесадильи, но с огромным количеством начинки. Позже почти готовое угощение разрезают на дольки, обмакивают в кляре и посыпают панировкой. Затем куски окунают в кипящее масло и обжаривают до появления корочки.
После этого получившийся пирог покрывают томатным соусом, посыпают сыром и накладывают дольки пепперони. Заготовку запекают в духовке. Полученную "пиццу" рекомедуют макать в сметанный соус с зеленью.
"Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет", - пошутила OtherCarolB.
Многие пользователи пошутили, что готовить еду с таким количестсвом ингредиентов и калорий — настоящее преступление.
Hello? 9-1-1? I’d like to report a crime pic.twitter.com/zsgwWmGoAx— Keith Edwards (@keithedwards) 24 августа 2019 г.
Один из пользователей напомнил о видео, где бургер с большим количеством ингредиентов закидали маринованными огурцами.
"Алло, это полиция? Я хочу доложить о преступлении", - написал Keithedwards.
26 августа 2019 г.
Журналист Шэй Спенс решил повторить рецепт необычной пиццы и, как он заявил, потратил много времени на ее приготовление. Результат заметно разочаровал мужчину, что видно на опубликованных им кадрах.
This is it. The moment you’ve been waiting for all night. pic.twitter.com/Lo8Lc89zYz— Shay Spence (@chezspence) 26 августа 2019 г.