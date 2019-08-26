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"Я звоню в ФБР": рецепт пиццы собрал 165 тысяч лайков в интернете

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Опубликованное видео набрало 165 тысяч лайков, однако большинство комментаторов сошлись во мнениях, что на такое блюдо нужно слишком много времени.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Пользователей соцсетей поразил рецепт пиццы, напоминающей куриный пирог в кляре. Видео приготовления блюда стало вирусным после того, как появилось в твиттере журналиста Яшара Али.

Сам пользователь сопроводил ролик комментарием: "Я звоню в ФБР".

На видео сначала показывают приготовление кесадильи, но с огромным количеством начинки. Позже почти готовое угощение разрезают на дольки, обмакивают в кляре и посыпают панировкой. Затем куски окунают в кипящее масло и обжаривают до появления корочки.

После этого получившийся пирог покрывают томатным соусом, посыпают сыром и накладывают дольки пепперони. Заготовку запекают в духовке. Полученную "пиццу" рекомедуют макать в сметанный соус с зеленью.

"Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет", - пошутила OtherCarolB.

Многие пользователи пошутили, что готовить еду с таким количестсвом ингредиентов и калорий — настоящее преступление.

Один из пользователей напомнил о видео, где бургер с большим количеством ингредиентов закидали маринованными огурцами.

"Алло, это полиция? Я хочу доложить о преступлении", - написал Keithedwards.

Журналист Шэй Спенс решил повторить рецепт необычной пиццы и, как он заявил, потратил много времени на ее приготовление. Результат заметно разочаровал мужчину, что видно на опубликованных им кадрах.

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Теги:
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