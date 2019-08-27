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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе

Начался второй этап поставок комплексов С-400 в Турцию

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Россия начала поставку второй батареи ракетно-зенитных комплексов С-400 в Турцию.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Россия начала поставлять Турции элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Отмечается, что поставки будут продолжаться в течение месяца.

Поставки С-400 в Турцию
© REUTERS / HANDOUT
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Первый этап поставки прошел в июле, тогда из России в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: СШАтребовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

© Sputnik
Ракетная система С-400 "Триумф"
Теги:
Россия, Турция, С-400 «Триумф»


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