Начался второй этап поставок комплексов С-400 в Турцию

Россия начала поставку второй батареи ракетно-зенитных комплексов С-400 в Турцию.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Россия начала поставлять Турции элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Отмечается, что поставки будут продолжаться в течение месяца.

Первый этап поставки прошел в июле, тогда из России в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: СШАтребовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.