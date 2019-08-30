Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста

В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Российское оборонное ведомство к 75-летию освобождения Бухареста рассекретило и опубликовало документы о ходе Бухарестско-Арадской операции.

На сайте ведомства представлены копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Отмечается, что за время проведения операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий, потери противника составили 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными, уничтожены более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и три с половиной тысячи орудий.

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto / Минобороны России

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto /

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto /

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto /

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto /

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto /

Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Foto / 1 / 7 © Foto / Минобороны России Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"

В документах говорится о героизме воинов Красной армии и массовом недовольстве граждан Румынии бывшим главой правительства и главкомом Ионом Антонеску.

"Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло", — подчеркивается в обнародованном политдонесении 53-й армии.

Отмечается, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы советская армия смогла продолжить преследование нацистов в юго-западном направлении. В то время армия Румынии перешла на стороны советских войск и оказывала поддержку в освобождении территорий.

Бухарестско-Арадская операция — военная операция войск СССР и Румынии против Германии, Венгрии в ходе Великой Отечественной войны, в результате которой от немецко-венгерских войск была освобождена почти вся Румыния. 6-я танковая и 53-я армии 2-го Украинского фронта вступил в Бухарест 31 августа 1944 года.