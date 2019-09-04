Песков: обсуждение контракта на поставки Индии С-400 проходит благоприятно

В Кремле рассказали о том, как проходят переговоры России и Индии по поставкам ракетно-зенитных комплексов С-400.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили тему военно-технического сотрудничества, в частности, поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у Индии большой интерес к российским зенитно-ракетным комплексам. Он добавил, что обсуждение возможного контракта проходит благоприятно.

"Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", - цитирует Пескова РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, выражала ли Индия обеспокоенность давлением со стороны США, пресс-секретарь подчеркнул важность обсуждения двусторонних отношений, а не "с третьими странами, это является приоритетом".

Ранее С-400 купила Турция. Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов в начался в июле, до конца сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи С-400. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.

США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.