Без осложнений: 74-летняя индианка родила двойню

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. 74-летняя Эрраматти Мангаямма, жительница индийского округа Андхра-Прадеш в штате Гунтур, забеременевшая с помощью экстракорпорального оплодотворения, родила двух девочек, сообщает издание Hindustan Times.

"Операция прошла гладко. И мать, и дети здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать была доставлена ​​в отделение интенсивной терапии, чтобы избавиться от стресса, которому она подвергалась в течение последних нескольких часов", - сказал доктор Санакайала Умашанкар.

Описывая этот редкий случай, доктор Умашанкар сказал, что у Мангаяммы не было проблем с зачатием и рождением детей даже в ее возрасте, ввиду отсутствия медицинских осложнений, таких как диабет или гипертония.

"Я не думаю, что у нее будут какие-либо серьезные проблемы со здоровьем в период после родов. Тем не менее, она не может кормить грудью детей. Но не стоит беспокоиться. Мы можем кормить детей молоком, полученным из банка молока", - отметил он.

Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао связали себя узами брака 22 марта 1962 года. Последние 57 лет пара пыталась завести ребенка.

"Она решила попробовать метод и пришла к нам. Нас удивила ее сила воли. Мы провели все медицинские анализы и обнаружили, что она с медицинской точки зрения готова к зачатию с помощью ЭКО. К счастью, она зачала в самом первом цикле, и в январе этого года выяснилось, что она беременна", - рассказал доктор.

С тех пор врачи держали Мангаямму под постоянным наблюдением в больнице, чтобы избежать каких-либо осложнений.

"Все эти дни состояние здоровья постоянно отслеживалось кардиологами, пульмонологами, гинекологами и диетологами. Поскольку ей очень трудно иметь нормальные роды с учетом ее возраста, нам пришлось сделать кесарево сечение", - резюмировал доктор Умашанкар.

Ранее самой взрослой женщиной, ставшей матерью с помощью ЭКО, считалась другая жительница Индии Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.

Похожий случай произошел в Австралии в 2016 году. 63-летняя женщина также родила, зачав ребенка при помощи ЭКО, причем для "молодой" мамы эти роды стали первыми. В 2005 году жительница Румынии родила здорового ребенка в 66 лет.