Смертоносные игрушки для Киева: чем США вооружают Украину

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Советник по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в конце августа, что осталось решить только вопрос об объемах военной помощи Украине. Ранее Дональд Трамп поручил убедиться, что выделенные средства используются в интересах США. Вопрос не праздный: с 2014-го Вашингтон потратил на укрепление обороноспособности Киева более 1,3 миллиарда долларов. На что уходят эти деньги — в материале Андрея Коц для РИА Новости.

В конце июня сенат одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год. Украине выделили 300 миллионов долларов — на 50 миллионов больше, чем в этом году. Как утверждает посольство Украины в США, 100 миллионов потратят на летальные виды вооружений, в том числе средства береговой обороны, противокорабельные ракеты и системы, способствующие повышению эффективности управления войсками.

В первые годы вооруженного конфликта на востоке Украины США ограничивались поставкой нелетальных видов вооружений и снаряжения. Так, в 2014-м Вашингтон передал Киеву около двух тысяч бронежилетов, 20 станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров", а также пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 2,25 тысячи приборов ночного видения AN/PVS 14, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций различных типов.