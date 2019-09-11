Полмиллиона за iPhone: стали известны цены на место в очереди за смартфоном в России

После презентации нового iPhone от Apple на сайтах объявлений стали появляться предложения занять место в очереди за гаджетом.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Место в очереди для покупки нового iPhone в России обойдется до 500 тысяч рублей, соответствующие объявления стали появляться на сервисах объявлений.

Как отметили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Avito и "Юлы", пользователи готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги – 400 тысяч рублей. Команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж за 150 тысяч рублей.

Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей - автор готов вставать за неделю до начала продаж", - рассказали в пресс-службе "Юлы".

Компания Apple во вторник 12 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября, продажи - с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.