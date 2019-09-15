На всех фронтах: ЦРУ рассказало об использовании животных-шпионов в "холодную войну"

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа в годы "холодной войны".

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Центральное разведывательное управление США использовало животных в разведывательных целях с 1960-х годов, об этом свидетельствуют рассекреченные ведомством документы времен "холодной войны".

В частности, ЦРУ публиковало фотографию голубя с переносным фотоаппаратом на шее. Как сообщает РИА Новости, фотокамера весила 35 граммов, и еще пять граммов весил ремешок, на котором ее прикрепляли к телу птицы.

© Foto / ЦРУ Фото голубя с переносным фотоаппаратом на шее

В обнародованных документах рассказывается, что животных тренировали для секретных миссий, в частности для фотографирования объектов на территории СССР.

Голубей, которые должны были перемещаться между определенными целями в СССР, испытывали в Вашингтоне. Сообщается, что в результате эксперимента, ряд птиц пропали вместе с дорогостоящими камерами. Один голубь выжил при нападении ястреба, но потерял камеру. Несколько других голубей сделали достаточно хорошие фотографии. Из 140 кадров в ролике примерно половина оказалась хорошей резкости, некоторые снимки смогли зафиксировать обстановку на улицах на военном объекте в Вашингтоне.

Птиц, голубей и воронов, также учили доставлять подслушивающие устройства. Изучалась также возможность применения мигрирующих птиц для разведки на территории СССР или для доставки туда сенсорной аппаратуры.

Помимо голубей, ведомство использовало кошек, собак, воронов и дельфинов для шпионажа. Последних, в частности, тренировали для операций под водой. Морских млекопитающих учили атаковать корабли условного противника, а также хотели навесить на них регистрирующую аппаратуру, чтобы засекать советские подводные лодки или следы радиации.