22:57 16 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.67
Поиск

Заседание по делу Вышинского в Киеве перенесли на 6 ноября

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

Киевский суд в понедельник 16 сентября перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Суд в Киеве перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, запланированное ранее на 16 сентября, по ходатайству защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

Как отметил Доманский, Вышинский находится на стационарном лечении.

© Sputnik / Владимир Песня
Вышинский госпитализирован и не будет присутствовать в суде 16 сентября

"Он находится на стационарном лечении, мы взяли время с запасом, чтобы дать возможность Кириллу немножко окрепнуть и встать на ноги", - сказал адвокат.

Следующие слушания по делу Вышинского пройдут 6 ноября.

Доманский не смог назвать сроки возвращения Вышинского на Украину, отметив, что это связано с его лечением, и вопрос выписки из больницы решают врачи.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

По теме

Благодарность Путину и планы на будущее: Вышинский дал пресс-конференцию
Вышинский о своем освобождении: благодарен всем, кто боролся за меня
Дарите женщинам цветы: Вышинский выбрал букеты для мамы, жены и Татьяны Москальковой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы
Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии
Как защитить себя от простуды
Будь здоров: как защитить себя осенью от простуды
Соцсети
Sputnikabkhazia