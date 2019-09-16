Заседание по делу Вышинского в Киеве перенесли на 6 ноября

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Суд в Киеве перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, запланированное ранее на 16 сентября, по ходатайству защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

Как отметил Доманский, Вышинский находится на стационарном лечении.

"Он находится на стационарном лечении, мы взяли время с запасом, чтобы дать возможность Кириллу немножко окрепнуть и встать на ноги", - сказал адвокат.

Следующие слушания по делу Вышинского пройдут 6 ноября.

Доманский не смог назвать сроки возвращения Вышинского на Украину, отметив, что это связано с его лечением, и вопрос выписки из больницы решают врачи.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.