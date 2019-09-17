Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак "Планета КВН"

По утверждению истца, известность аббревиатуры "КВН" никак не связана с деятельностью компании "АМИК", которая стала правобладетелем на него в 2010 году без согласия авторов.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Суд по интеллектуальным правам сохранил за компанией Александра Маслякова "АМИК" права на товарный знак "Планета КВН", передает РИА Новости.

"Заявление "Группа 7" оставить без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.

Ранее было подано три иска - оспаривались общеизвестный бренд "КВН", а также товарные знаки "Планета КВН" и "The international union КВН". Последний из них суд ранее во вторник также сохранил за Масляковым, а решение по основному бренду вынесет, как ожидается, в конце сентября.

"Группа 7" имеет права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", написанную в 1965 году, и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году.

Литературные произведения были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению истца, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам, что не связано с деятельностью "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов книги и первых сценариев.

Как указывала юрист истца, передачу "КВН" показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации, мотивами, целями. Из-за цензуры, отметила юрист, трансляцию прекратили, но сама игра продолжалась. Представители Роспатента в свою очередь указывали, что Масляков более известен зрителям, чем авторы книги, и патент они выдали законно.

"Группа 7" просила Роспатент прекратить правовую охрану брендов со словом "КВН", зарегистрированных на компанию Маслякова. Ведомство отклонило претензии, согласившись с доводами "АМИК", заявившей, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым.