Памятник невежества: в Туапсе исправят ошибки на мемориале городам-героям

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Власти Туапсе дополнят список городов-героев Великой Отечественной войны и исправят грамматические ошибки на новом памятнике, сообщила мэрия.

Памятник возведен на улице Жукова в Туапсе. Городские власти заявили, что объект еще не сдан, но жители уже нашли несколько ошибок на мраморном мемориале. Так, между словами "города" и "герои" не было дефиса, вместо "памяти павших" выгравировано "памяти павшим", а в списке городов не хватает Одессы, Минска и Киева.

"Администрация города Туапсе доводит до сведения жителей, что ошибки, допущенные в тексте на новом строящемся объекте по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы.