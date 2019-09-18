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Памятник невежества: в Туапсе исправят ошибки на мемориале городам-героям

© Sputnik / Александр Юрьев
В мире
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Жители Туапсе ранее обратились в мэрию города в связи с наличием грамматических ошибок на новом памятнике городам-героям Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Власти Туапсе дополнят список городов-героев Великой Отечественной войны и исправят грамматические ошибки на новом памятнике, сообщила мэрия.

Памятник возведен на улице Жукова в Туапсе. Городские власти заявили, что объект еще не сдан, но жители уже нашли несколько ошибок на мраморном мемориале. Так, между словами "города" и "герои" не было дефиса, вместо "памяти павших" выгравировано "памяти павшим", а в списке городов не хватает Одессы, Минска и Киева.

"Администрация города Туапсе доводит до сведения жителей, что ошибки, допущенные в тексте на новом строящемся объекте по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы.

Теги:
ВОВ, Россия, Туапсе


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