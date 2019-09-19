Мифы и факты о родинках

Как правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в инфографике Sputnik.

Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.

Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике РИА Новости.