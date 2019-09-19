Мифы и факты о родинках

Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.
Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике РИА Новости.
Как правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в инфографике Sputnik.
Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.
Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике РИА Новости.
Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов гражданина, следующего через границу, составляет три минуты.
Гонки "Формулы-1" пройдут в городе-курорте с 26 по 29 сентября, движение будет ограничено на нескольких улицах.
Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза по газу пройдут в четверг 19 сентября.
США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим изменить планы по модернизации оборонного и других ведомств.
Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов гражданина, следующего через границу, составляет три минуты.
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Гонки "Формулы-1" пройдут в городе-курорте с 26 по 29 сентября, движение будет ограничено на нескольких улицах.