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Мифы и факты о родинках

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Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
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Как правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в инфографике Sputnik.

Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.

Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике РИА Новости.

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Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках
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