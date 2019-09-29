"Последний из Магикан": актеры и звезды эстрады о Марке Захарове

Руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, на 86-м году жизни, о чем сообщил директор театра Марк Варшавер.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Актеры театра и кино почтили память российского режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова, который ушел из жизни в субботу, 28 сентября.

Нонна Гришаева

Так, актриса Нонна Гришаева назвала в своем инстаграме смерть Захарова невосполнимой утратой.

"Любимый. Великий Мастер. Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм — "Юнона и Авось" и "Тот самый Мюнхгаузен". Вечная память", - написала Нонна Гришаева.

Максим Виторган

Актер Максим Виторган отметил уникальность творчества режиссера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 28 Сен 2019 в 6:16 PDT

"Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров. Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком. Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность проявленные лично ко мне. Спасибо за то, что есть что любить. Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов", - написал он.

Максим Матвеев

Максим Матвеев назвал Захарова своим учителем и поблагодарил его за уроки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 28 Сен 2019 в 6:39 PDT

Елена Валюшкина

Актриса Елена Валюшкина призналась, что расплакалась, узнав о смерти Захарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Валюшкина (@elena_valushkina) 28 Сен 2019 в 3:31 PDT

"Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом - его не перепутать ни с чем. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек", - добавила она.

Игорь Крутой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) 28 Сен 2019 в 3:09 PDT

"Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушел целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и любовь к людям! Это утрата не только для "Ленкома", а и для всей страны и всего мира", - написал композитор.

Максим Галкин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Сен 2019 в 2:53 PDT

"Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным", - отметил телеведущий Максим Галкин.

Валерий Сюткин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 28 Сен 2019 в 3:00 PDT

"Марк Захаров (1933-2019)..Спасибо, Марк Анатольевич!", - написал певец Валерий Сюткин.

Филипп Киркоров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 28 Сен 2019 в 2:34 PDT

"Еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. Ленком окончательно осиротел", - сказал певец.

Кристина Орбакайте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 28 Сен 2019 в 4:08 PDT

"Весь коллектив Московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова", - подписала пост Орбакайте.

Валерия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) 28 Сен 2019 в 5:29 PDT

"Светлая память великому режиссеру", - написала певица Валерия

Зара

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZARA (@zara_music) 28 Сен 2019 в 4:27 PDT

"Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо", - написала Зара

Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. Он руководил театром "Ленком" 45 лет, его самой известной театральной работой считают рок-оперу "Юнона и Авось".

Известный режиссер будет похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.

Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым. Многие ленты, созданные Захаровым, пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".