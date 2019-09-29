"Последний из Магикан": актеры и звезды эстрады о Марке Захарове

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Актеры театра и кино почтили память российского режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова, который ушел из жизни в субботу, 28 сентября.
Нонна Гришаева
Так, актриса Нонна Гришаева назвала в своем инстаграме смерть Захарова невосполнимой утратой.
"Любимый. Великий Мастер. Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм — "Юнона и Авось" и "Тот самый Мюнхгаузен". Вечная память", - написала Нонна Гришаева.
Максим Виторган
Актер Максим Виторган отметил уникальность творчества режиссера.
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"Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров. Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком. Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность проявленные лично ко мне. Спасибо за то, что есть что любить. Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов", - написал он.
Максим Матвеев
Максим Матвеев назвал Захарова своим учителем и поблагодарил его за уроки.
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Елена Валюшкина
Актриса Елена Валюшкина призналась, что расплакалась, узнав о смерти Захарова.
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"Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом - его не перепутать ни с чем. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек", - добавила она.
Игорь Крутой
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"Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушел целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и любовь к людям! Это утрата не только для "Ленкома", а и для всей страны и всего мира", - написал композитор.
Максим Галкин
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"Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным", - отметил телеведущий Максим Галкин.
Валерий Сюткин
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"Марк Захаров (1933-2019)..Спасибо, Марк Анатольевич!", - написал певец Валерий Сюткин.
Филипп Киркоров
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"Еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. Ленком окончательно осиротел", - сказал певец.
Кристина Орбакайте
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"Весь коллектив Московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова", - подписала пост Орбакайте.
Валерия
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"Светлая память великому режиссеру", - написала певица Валерия
Зара
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"Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо", - написала Зара
Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. Он руководил театром "Ленком" 45 лет, его самой известной театральной работой считают рок-оперу "Юнона и Авось".
Известный режиссер будет похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.
Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым. Многие ленты, созданные Захаровым, пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".