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Сбербанк запустит переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Комиссия за перевод на карты платежных систем Visa и Mastercard составит 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Сбербанк России запустит сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", сообщает пресс-служба банка.

Для перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" — "По номеру карты", ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя.

"Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней", - отметили в пресс-службе.

Карта Апра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Картами "Апра" можно будет расплачиваться в России

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии.

Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания.

Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах.

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Теги:
Сбербанк Онлайн, Сбербанк России


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