Музыка без фальши: Путин рассказал о международных отношениях на "Валдае"

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" сравнил международные отношения с "глобальным концертом", в котором должны учитываться интересы каждого участника, чтобы "музыка исполнялась без фальши", передает РИА Новости.

Путин также отметил, что в ХIХ веке применительно к дипломатии использовали такой термин, как "концерт великих держав".

"Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте, модели развития интересов культуры и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по-настоящему прагматичные, основанные на взаимном уважении, а значит предсказуемые и прочные отношения.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что мировое сообщество способно распутывать самые сложные конфликтные узлы.

"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин.

Гарант безопасности

Россия полностью выполняет свои обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка, так будет и дальше, заявил президент России.

"Мы с коллегами, перед тем как войти в этот зал, говорили об одной из острейших проблем – терроризме. У нас еще действительно много нерешенных проблем в России, вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих влиятельных и ответственных держав планеты", - сказал Путин.

"Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, и я уверен, так будет и дальше, особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе", - добавил он.

О ситуации в Персидском заливе

Кроме того, Путин заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.

Он напомнил, что Россия в июле этого года представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая, по его мнению, "с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе" очень актуальна.

"Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства", - подчеркнул Путин.

Трамп и КНДР

Президент США Дональд Трамп смог преодолеть демаркационную линию в урегулировании ситуации в КНДР, надо отдать ему должное, считает президент России.

"Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг - преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", - заявил Путин.

Ситуация на Корейском полуострове давно пребывала в клинче, но как только США стали готовы к диалогу, появилась возможность урегулирования, отметил президент России.

Более того, Путин заявил, что, придерживаясь норм международного права, уважая суверенитеты государств, можно решать проблемы в мире, в том числе в Азии.

"Среди них, например, ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала в клинче. И в этой связи отмечу, как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование", - сказал Путин.

Он отметил, что подобных нерешенных проблем еще много. "Впереди очень большой путь, но все-таки движение в правильном направлении есть", - добавил Путин.

Сирийское урегулирование

Президент России заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных конфликтов.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь - крайне вынужденное исключение", - сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Президент указал, что в Сирии "мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства". "С настоящей, я говорю это без преувеличения, с настоящей террористической армией", - заявил Путин.

Порой кажется, отметил Путин, что многие новые и хронические проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. "Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая о жизни и безопасности людей, все же многое сделали. Именно на основе таких подходов можно решить и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", - указал президент.

Владимир Путин добавил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.

"Некоторые зарубежные партнеры... с которыми мы работаем на международной арене, честно говоря, пытались мешать, противодействовать урегулированию в Сирии. Скажу прямо, далеко не все верили, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли", - сказал он.

Владимир Путин высказал мнение, что еще несколько лет назад было сложно представить, что страны с разным отношением друг к другу будут совместно решать глобальные проблемы, такие как сирийский конфликт, но теперь это свершившийся факт.

"Совместно с партнерами по Астанинскому формату при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс. Наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и США. Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад сложно было представить. Но сейчас это совершившийся факт, нам удалось это сделать", - сказал Путин на "Валдае".

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов, отметилПутин.

"Мы нанесли поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима… сотен, а может в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин, отвечая на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай".

Отношения с Китаем

Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы китайского проекта "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.

"Одной из несущих опор "Большой Евразии" призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы. Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз это не закрытый рынок. ЕврАзЭС активно развивает международные связи", - сказал Путин.

"Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, вот только что, буквально на днях, подписали соответствующий такой же договор с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", - пояснил президент России.

Помимо этого он отметил, что стартовала и реализация программы сотрудничества между Евразийской комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы.

"Все эти договоренности важны для формирования Большого Евразийского партнерства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН и рядом других государств. Построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учете интересов друг друга, это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдаленного будущего, оно возможно и, более того, реализуется сейчас", - подчеркнул Путин.

XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".