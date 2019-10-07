Супер дерби Италии: Интер и Ювентус сразились в седьмом туре

В нынешнем сезоне команда Антонио Конте не знала потерь очков в Серии А. После шести туров "нерадзурри" возглавляли турнирную таблицу с 18 очками и разницей забитых и пропущенных - 13:2. В активе "старой синьоры" на два балла меньше, потерянных в матче с Фиорентиной в третьем туре.
Айнар Читанава, Sputnik
Подопечные Маурицио Сарри продолжают адаптироваться к новому стилю игры, и положительные результаты работы главного тренера прослеживались в последних нескольких матчах. Однако из-за травм двух правых защитников Данило и Маттия Де Шильо "зебры" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. На этом фланге обороны вынужден играть колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо.
Наставник миланцев Антонио Конте выставил на матч с Ювентусом оптимальный состав. На острие атаки "нерадзурри" играли восстановившийся после травмы Ромелу Лукаку, и набравший хорошую форму Лаутаро Мартинес. Алексис Санчес из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре, дерби пропускал. Встречу обслуживал арбитр Джанлука Рокки.
Огонь с первых минут
Игра со стартового свистка обещала быть захватывающей. В течение первых 45 секунд игроки Ювентуса трижды доставляли мяч в штрафную соперника, а на 2 минуте матча свой первый угловой заработал Интер.
С первых минут матча защитники миланской команды жестко встречали соперника на своей половине поля и за несколько минут дважды сфолили на Роналду. На 4 минуте португалец вновь оказался на газоне, однако Пьянич, поддержал атаку из глубины поля, вырезал мяч на Дибалу, и аргентинец с убойной позиции отправил мяч в сетку ворот – 0:1.
После гола игра стала раскрываться и соперники стали чаще обмениваться атаками. За первые десять минут миланцы создали два момента у чужих ворот. Сначала не самым лучшим образом был разыгран стандарт, а следом Ромелу Лукаку не сумел грамотно распорядиться мячом в чужой штрафной.
Два своих момента в начале тайма не реализовал и форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Сначала пробить по воротам португальцу помешал Диего Годин, в подкате выбив мяч у него из-под ног. Минуту спустя Криштиану получил мяч на левом фланге, в привычной для себя манере сместился в центр и ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину ворот соперника.
Ближе к 15 минуте встречи игроки "нерадзурри" стали фолить и на других игроках Ювентуса. Как и Криштиану, по ходу игры частенько по ногам доставалось Пауло Дибале, Федерико Бернардески и другим игрокам группы атаки "бьянконери". Позже миланцы стали не только активнее обороняться, но и атаковать.
На 17 минуте встречи частая доставка мяча в штрафную Ювентуса увенчалось успехом. В одном из эпизодов молодой центральный защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт сыграл рукой, борясь за мяч с Лаутаро Мартинесом, после чего арбитр назначил пенальти. К точке подошел сам аргентинец и уверенно вколотил мяч в нижний левый угол ворот – 1:1.
Игра без центра поля
После пропущенного мяча Ювентус большими силами перешел на чужую половину поля. Туринцы стали перемещаться по всему полю, проводя различные комбинации и выискивая свободные зоны соперника. Несмотря на большое давление, в защите Интер действовал успешно и выжидал момент для контратаки.
В середине тайма такая возможность у "нерадзурри" возникла. Лаутаро Мартинес разогнал атаку, которую завершал Марцело Брозович, ударом из-за пределов штрафной. Посланный хорватом в сторону ворот игровой снаряд заблокировали защитники туринцев.
Несколько минут спустя свою технику продемонстрировал и Ромелу Лукаку. Изящно обыграв двух игроков в центре поля, бельгиец отпасовал на Лаутаро Мартинеса, вбегавшего из-за спин защитников в штрафную площадь соперника. Мартинес воспользовался нерасторопностью Леонардо Бонуччи и нанес опаснейший удар в верхний левый угол. Голкипер Ювентуса Войчех Шченсны потрясающим сейвом выручил свою команду.
Но, минуту спустя, польский вратарь едва не привез гол в свои ворота, отдавая неаккуратный пас защитнику. К счастью для Ювентуса, мяч был вовремя выбит за пределы штрафной площади.
Ближе к 40 минуте, пусть и небольшое, но преимущество Ювентуса становилось все более явным. Моменты появлялись и у Криштиану Роналду, который периодически опускался в центр поля за мячом, стараясь выполнить максимальный объем работы.
Португалец не забывал демонстрировать и свою технику, за что регулярно получал по ногам от защитников Интера. В первом тайме Роналду дважды бил со штрафного и оба раза попадал в "стенку".
В последней пятиминутке первого тайма дуэт Дибала-Роналду соорудил две опаснейшие атаки. В первом эпизоде аргентинец, стоя спиной к воротам, скинул мяч под удар Роналду. Португалец пробил по воротам, но надежно сыграл голкипер миланцев Самир Ханданович.
Во втором эпизоде Дибала вновь вывел Роналду на ударную позицию, но в этот раз португалец был точен. Однако на аргентинце зафиксировали положение вне игры, и гол был отменен.
После перерыва
В начале второго тайма Ювентус вновь пошел в позиционную атаку, в результате которого дальний удар нанес Федерико Бернардески. С ударом голкипер Интера справился без особых проблем. К 50 минуте "бьянконери" стремились навязать высокий прессинг, из-под которого миланцы, хорошо комбинируя, раз за разом хладнокровно выбирались.
На 56 минуте у ворот Интера возник еще один опасный момент. Сами Хедира разрезающим пасом вывел Дибалу один на один с вратарем, но, вовремя вышедший из ворот, Ханданович отбил удар аргентинца.
Интер старался отвечать на многочисленные атаки соперника своими контр выпадами. Однако игроков группы атаки во главе с Мартинесом и Лукаку подводил плохой последний пас. Так на 63 минуте матча Ромелу Лукаку ворвался с мячом в штрафную площадь соперника, но не найдя продолжения атаки, вынужден был сыграть назад. Минуту спустя Лаутаро Мартинес, раскидав финтами нескольких защитников, подыграл себе под удар, но в последний миг Алекс Сандро, "стелясь" в красивом подкате, успел выбить мяч.
Решающий Игуа-in
На исходе часа игры Маурицио Сарри провел двойную замену, выпустив Бентанкура и Игуаина вместо Хедиры и Бернардески соответственно.
К 70 минуте команды вновь обменялись опасными моментами. Сначала Матиас Весино пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Де Лигта едва не влетел в угол ворот Ювентуса. В ответной атаке с острого угла удар наносил Криштиану Роналду, но голкипер миланцев вновь оказался на месте.
На 71 минуте Сарри провел свою последнюю замену, вместо Дибалы выпустив Эмре Джана. Спустя пять минут ротацию состава провел и Антонио Конте, вместо уставшего Мартинеса вышел Политано.
Спустя 10 минут Роналду с Бентанкуром разыграли мяч в одно касание перед чужой штрафной, уругваец удобным пасом нашел Игуаина, и тот не промахнулся с выгодной позиции. 2:1 – Сарри в очередной раз угадывает с заменами.
В последние 10 минут матча Интер попытался отыграться и провел несколько хороших атак, в одном из которых Весино не реализовал выход один на один. Войчех Шченсны второй раз за матч выручил свою команду. В скором времени прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу туринского Ювентуса.
После 7 тура Серии А туринский Ювентус возглавил турнирную таблицу, имея в активе 19 очков. Миланский Интер с 18 очками расположился на втором месте. Аталанта, набравшая 16 очков, замыкает тройку лидеров.