Супер дерби Италии: Интер и Ювентус сразились в седьмом туре

В воскресенье 6 октября в рамках седьмого тура Серии А миланский Интер принимал у себя туринский Ювентус. О ходе одного из главных противостояний итальянского футбола – "дерби Италии", и его итогах, читайте в материале Sputnik.

В нынешнем сезоне команда Антонио Конте не знала потерь очков в Серии А. После шести туров "нерадзурри" возглавляли турнирную таблицу с 18 очками и разницей забитых и пропущенных - 13:2. В активе "старой синьоры" на два балла меньше, потерянных в матче с Фиорентиной в третьем туре.

Айнар Читанава, Sputnik

Подопечные Маурицио Сарри продолжают адаптироваться к новому стилю игры, и положительные результаты работы главного тренера прослеживались в последних нескольких матчах. Однако из-за травм двух правых защитников Данило и Маттия Де Шильо "зебры" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. На этом фланге обороны вынужден играть колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо.

Наставник миланцев Антонио Конте выставил на матч с Ювентусом оптимальный состав. На острие атаки "нерадзурри" играли восстановившийся после травмы Ромелу Лукаку, и набравший хорошую форму Лаутаро Мартинес. Алексис Санчес из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре, дерби пропускал. Встречу обслуживал арбитр Джанлука Рокки.

Огонь с первых минут

Игра со стартового свистка обещала быть захватывающей. В течение первых 45 секунд игроки Ювентуса трижды доставляли мяч в штрафную соперника, а на 2 минуте матча свой первый угловой заработал Интер.

С первых минут матча защитники миланской команды жестко встречали соперника на своей половине поля и за несколько минут дважды сфолили на Роналду. На 4 минуте португалец вновь оказался на газоне, однако Пьянич, поддержал атаку из глубины поля, вырезал мяч на Дибалу, и аргентинец с убойной позиции отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO Голландский защитник Ювентуса Маттис де Лигт (слева) с аргентинским форвардом Интер Лаутаро

После гола игра стала раскрываться и соперники стали чаще обмениваться атаками. За первые десять минут миланцы создали два момента у чужих ворот. Сначала не самым лучшим образом был разыгран стандарт, а следом Ромелу Лукаку не сумел грамотно распорядиться мячом в чужой штрафной.

Два своих момента в начале тайма не реализовал и форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Сначала пробить по воротам португальцу помешал Диего Годин, в подкате выбив мяч у него из-под ног. Минуту спустя Криштиану получил мяч на левом фланге, в привычной для себя манере сместился в центр и ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину ворот соперника.

Ближе к 15 минуте встречи игроки "нерадзурри" стали фолить и на других игроках Ювентуса. Как и Криштиану, по ходу игры частенько по ногам доставалось Пауло Дибале, Федерико Бернардески и другим игрокам группы атаки "бьянконери". Позже миланцы стали не только активнее обороняться, но и атаковать.

На 17 минуте встречи частая доставка мяча в штрафную Ювентуса увенчалось успехом. В одном из эпизодов молодой центральный защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт сыграл рукой, борясь за мяч с Лаутаро Мартинесом, после чего арбитр назначил пенальти. К точке подошел сам аргентинец и уверенно вколотил мяч в нижний левый угол ворот – 1:1.

Игра без центра поля

После пропущенного мяча Ювентус большими силами перешел на чужую половину поля. Туринцы стали перемещаться по всему полю, проводя различные комбинации и выискивая свободные зоны соперника. Несмотря на большое давление, в защите Интер действовал успешно и выжидал момент для контратаки.

В середине тайма такая возможность у "нерадзурри" возникла. Лаутаро Мартинес разогнал атаку, которую завершал Марцело Брозович, ударом из-за пределов штрафной. Посланный хорватом в сторону ворот игровой снаряд заблокировали защитники туринцев.

© AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI Болельщики Интера на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Несколько минут спустя свою технику продемонстрировал и Ромелу Лукаку. Изящно обыграв двух игроков в центре поля, бельгиец отпасовал на Лаутаро Мартинеса, вбегавшего из-за спин защитников в штрафную площадь соперника. Мартинес воспользовался нерасторопностью Леонардо Бонуччи и нанес опаснейший удар в верхний левый угол. Голкипер Ювентуса Войчех Шченсны потрясающим сейвом выручил свою команду.

Но, минуту спустя, польский вратарь едва не привез гол в свои ворота, отдавая неаккуратный пас защитнику. К счастью для Ювентуса, мяч был вовремя выбит за пределы штрафной площади.

Ближе к 40 минуте, пусть и небольшое, но преимущество Ювентуса становилось все более явным. Моменты появлялись и у Криштиану Роналду, который периодически опускался в центр поля за мячом, стараясь выполнить максимальный объем работы.

Португалец не забывал демонстрировать и свою технику, за что регулярно получал по ногам от защитников Интера. В первом тайме Роналду дважды бил со штрафного и оба раза попадал в "стенку".

В последней пятиминутке первого тайма дуэт Дибала-Роналду соорудил две опаснейшие атаки. В первом эпизоде аргентинец, стоя спиной к воротам, скинул мяч под удар Роналду. Португалец пробил по воротам, но надежно сыграл голкипер миланцев Самир Ханданович.

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO Игроки ссорятся в конце первой половины футбольного матча серии А Интер с Ювентусом 6 октября 2019 года на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Во втором эпизоде Дибала вновь вывел Роналду на ударную позицию, но в этот раз португалец был точен. Однако на аргентинце зафиксировали положение вне игры, и гол был отменен.

После перерыва

В начале второго тайма Ювентус вновь пошел в позиционную атаку, в результате которого дальний удар нанес Федерико Бернардески. С ударом голкипер Интера справился без особых проблем. К 50 минуте "бьянконери" стремились навязать высокий прессинг, из-под которого миланцы, хорошо комбинируя, раз за разом хладнокровно выбирались.

На 56 минуте у ворот Интера возник еще один опасный момент. Сами Хедира разрезающим пасом вывел Дибалу один на один с вратарем, но, вовремя вышедший из ворот, Ханданович отбил удар аргентинца.

Интер старался отвечать на многочисленные атаки соперника своими контр выпадами. Однако игроков группы атаки во главе с Мартинесом и Лукаку подводил плохой последний пас. Так на 63 минуте матча Ромелу Лукаку ворвался с мячом в штрафную площадь соперника, но не найдя продолжения атаки, вынужден был сыграть назад. Минуту спустя Лаутаро Мартинес, раскидав финтами нескольких защитников, подыграл себе под удар, но в последний миг Алекс Сандро, "стелясь" в красивом подкате, успел выбить мяч.

Решающий Игуа-in

На исходе часа игры Маурицио Сарри провел двойную замену, выпустив Бентанкура и Игуаина вместо Хедиры и Бернардески соответственно.

К 70 минуте команды вновь обменялись опасными моментами. Сначала Матиас Весино пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Де Лигта едва не влетел в угол ворот Ювентуса. В ответной атаке с острого угла удар наносил Криштиану Роналду, но голкипер миланцев вновь оказался на месте.

© AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду с товарищами по команде в конце матча серии А Интер против Ювентуса на стадионе Сан-Сиро в Милане.

На 71 минуте Сарри провел свою последнюю замену, вместо Дибалы выпустив Эмре Джана. Спустя пять минут ротацию состава провел и Антонио Конте, вместо уставшего Мартинеса вышел Политано.

Спустя 10 минут Роналду с Бентанкуром разыграли мяч в одно касание перед чужой штрафной, уругваец удобным пасом нашел Игуаина, и тот не промахнулся с выгодной позиции. 2:1 – Сарри в очередной раз угадывает с заменами.

В последние 10 минут матча Интер попытался отыграться и провел несколько хороших атак, в одном из которых Весино не реализовал выход один на один. Войчех Шченсны второй раз за матч выручил свою команду. В скором времени прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу туринского Ювентуса.

После 7 тура Серии А туринский Ювентус возглавил турнирную таблицу, имея в активе 19 очков. Миланский Интер с 18 очками расположился на втором месте. Аталанта, набравшая 16 очков, замыкает тройку лидеров.