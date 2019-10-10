Десятки погибших: в Турции и Сирии заявили о жертвах после начала операции "Источник мира"

Лидеры иностранных государств уже завили, что действия Турции в Сирии могут привести к гуманитарной катастрофе.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Мэрия приграничного турецкого города Акчакале и центральный комитет Курдской демократической прогрессивной партии в Сирии заявили о жертвах среди мирного населения после начала турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*, передает РИА Новости.

Три человека погибли и 52 получили ранения в результате обстрела со стороны Сирии города Акчакале.

"После обстрела нашего города с сирийской стороны, к сожалению, погибли три мирных жителя нашего города: наш сотрудник, учитель и 10-месячный ребенок. 52 человека получили ранения", - говорится в сообщении мэрии города.

В свою очередь центральный комитет Курдской демократической прогрессивной партии в Сирии заявил, о том, что в результате операции Турции на северо-востоке Сирии погибли десятки человек и сотни получили ранения.

"В ходе открытого нападения на суверенитет Сирии 9 октября 2019 года турецкие силы совершили полномасштабное нападение вдоль сирийско-турецкой границы от Кобани до Дерика (или Эль-Маликия - ред.), совершив обстрел артиллерией и нанеся удары военной авиации по городам и деревням, в результате чего погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали и сотни тысяч жителей района направились в более безопасные районы", - говорится в заявлении.

Партия также призывает жителей оставаться в своих домах, потому что операция Турции нацелена на "то, чтобы посеять страх среди людей, чтобы освободить регион от его коренных жителей".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции на севере Сирии. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов".

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*Террористическая организация, запрещена в России.

