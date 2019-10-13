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Тайфун Хагибис в Японии. Архивное фото

Число жертв из-за тайфуна "Хагибис" в Японии возросло

REUTERS / Kyodo
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Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Сила ветра в Токио достигала 41,5 метров в секунду, этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 33 человек, еще 19 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Киодо.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Число пострадавших возросло до 180 человек.
© AP Photo. Toru Hanai
Смертельный "Хагибис" в Японии: последствия тайфуна
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Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач. Накануне в 12 префектурах, включая Токио, также был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

Поступают многочисленные сообщения о выходе рек и подтоплениях. Заблокированными оказались дома престарелых в городе Нагано, в префектуре Саитама, там, в затопленном доме престарелых заблокированными оказались 260 постояльцев. В настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.

 



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Смертельный "Хагибис" в Японии: последствия тайфуна
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