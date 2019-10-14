Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города

Турция продолжает военную операцию "Источник мира", курды договорились о помощи с сирийской армией, а США не смогли вывезти особо опасных террористов из курдских тюрем.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Сирийский флаг поднят в понедельник над государственными учреждениями в сирийских городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, ранее контролировавшихся курдской автономной администрацией, передает гостелевидение САР.

Ранее в понедельник сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, контролировавшийся курдами, сообщали РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

"Сирийская правительственная армия вошла в Табку на западе провинции Ракка и движется на север", - передает корреспондент канала.

Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.

Курды договорились с армией Сирии

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с Дамаском о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

"Для предотвращения и отражения этой атаки было достигнуто соглашение с сирийским правительством для защиты границ Сирии и ее суверенитета, суть которого в том, что сирийская армия войдет (на территории, подконтрольные администрации – ред.), и разместится на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи SDF в отражении этой атаки и освобождения районов, занятых турецкой армией и ее наемниками", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации.

Отмечается, что данное соглашение позволит "освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн".

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.

США и 50 "особо важных" боевиков ИГ*

Президент США Дональда Трамп на прошлой неделе сообщил, что США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, чтобы "убедиться, что они не сбегут".

Однако американские военные не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ (террористическая организация запрещена в России) из тюрем, которыми управляют сирийские курды, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что военные США переправили из Сирии в Ирак двух боевиков ИГ из группы палачей, известных как "Битлз", министерство юстиции США планирует передать из под суд в штате Виргиния. Издание сообщало, что тюремных охранников переводят воевать на турецкий фронт.

Высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) пока что контролируют все тюрьмы в зоне военной операции Турции, там находится до десяти тысяч заключенных боевиков.

Глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS заявил, что США выведут еще около одной тысячи военнослужащих из Сирии. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, США рассматривают возможность вывода основной части войск из Сирии в ближайшие дни, полный вывод вооруженных сил может занять более двух недель.

Франция намерена остановить Турцию

Во Франции заявили, что страна приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.

Заявление было сделано по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности под председательством президента Эммануэля Макрона в Париже.

"Франция будет наращивать свои дипломатические усилия в тесной координации со своими партнерами по коалиции против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГ), в рамках Евросоюза, НАТО и Совета безопасности ООН для обеспечения немедленного прекращения нынешнего наступления Турции", - говорится в заявлении.

Макрон на заседании заявил, что военная операция Турции может "привести к трагическим гуманитарным последствиям", к восстановлению влияния ИГ* и к дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.