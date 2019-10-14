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Акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне

В Испании вынесли приговор каталонским политикам и выдали ордер на арест Пучдемона

© Sputnik / Хавьер Луэнго
В мире
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Суд огласил приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Верховный суд Испании вынес приговоры каталонским политикам, оказавшимся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости и провозглашением независимости региональным парламентом в 2017 году.

Всего фигурантами дела стали 12 человек. Большинство признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате, остальные — в неподчинении.

Согласно решению суда, девять из них приговорены к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы, еще трое – к штрафу. Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас. Прокуратура ранее требовала, чтобы девять политиков были обвинены в организации восстания. Однако суд не согласился с обвинениями – их действия, по мнению суда, не предполагали применения насилия.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал приговор Верховного суда Испании кошмаром, об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар", – написал Пучдемон.

На арест самого Пучдемона судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордер.

Ордера выданы на основании обвинений в мятеже и растрате госсредств, говорится в сообщении суда.

В настоящее время Пудчемон живет в Бельгии. В эту страну он приехал в конце октября 2017 года, сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии парламентом автономного сообщества.

После оглашения приговора каталонским политикам в Каталонии начались акции протеста, людей собирают призывами через социальные сети. На улицы в Жироне вышли студенты и сотрудники местного университета, они также перекрыли одну из улиц на выезде из города.

Встреча премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского женералитета Кима Торры
© Фото : Правительство Испании
Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

Патрулирование вокзалов в Барселоне и Жироне усилено – власти опасаются перекрытия железнодорожного сообщения.

Первого октября 2017 года в Каталонии по инициативе каталонских властей состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за отделение от Испании. На основании этого референдума 27 октября 2017 года каталонский парламент провозгласил независимость.

После этого правительство Испании – с одобрения сената – ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив женералитет и региональный парламент и объявив о проведении досрочных выборов в законодательный орган автономного сообщества. После этого ряд каталонских политиков, включая главу женералитета Карлеса Пучдмона, покинули Испанию. Часть из них до сих пор находятся за границей, скрываясь от правосудия.

 



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