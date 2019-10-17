Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва

Cамый многочисленный народ без государства, курды, давний участник противостояния на Ближнем Востоке на этот раз стал разменной монетой в политике США.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Почему одни страны опасаются курдов, а другие жалеют, разбиралась Галия Ибрамгимова для РИА Новости.

Разделенный курдский мир

Исторически территории, на которых проживали курды, входили в состав сразу двух империй — Османской и Персидской. В XIX веке появился термин "Курдистан", но он не подразумевал создание независимого государства.

Политический смысл это понятие приобрело после Первой мировой войны. Страны Антанты и Турция подписали Севрский договор, предусматривавший передел бывших османских владений и позволявший курдам претендовать на собственную государственность. Но документ не вступил в силу. Вместо него был подписан Лозаннский мирный договор, где о создании Курдистана не было ни слова.

Сегодня численность курдов в мире достигает сорока миллионов, земли их проживания разделены между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Широкую автономию они имеют лишь на севере Ирака — там действуют независимый курдский парламент, партии и даже есть должность президента. Но чтобы добиться этих прав, курдам пришлось вести многолетнюю борьбу с иракским правительством.

Автономия, а в перспективе объединение территорий и создание независимого Курдистана — мечта не только иракских, но и турецких, сирийских и иранских курдов. Однако Стамбул, Тегеран и Дамаск много лет стремятся этого не допустить и жестко подавляют любые претензии на особый статус. Максимум, на что могут рассчитывать курды в этих странах, — представительство в национальных парламентах.

Наиболее ожесточенная борьба между курдами и местными властями идет в Турции. С семидесятых годов правительству противостоит Рабочая партия Курдистана (РПК), во многих странах мира признанная террористической организацией. Несмотря на это, в "курдском мире" РПК считается авторитетом.

Под прикрытием оппозиции

В Сирии курды проживают в северных регионах, граничащих с Турцией. В начавшейся в 2011 году гражданской войне эти племена поддержали оппозицию и потребовали автономию. На передовую конфликта они вышли после вторжения в регион боевиков "Исламского государства"*. Впрочем, произошло это не без влияния США.

В начале сирийского конфликта американцы встали на сторону оппозиционных группировок. Полагая, что дни Башара Асада на посту президента сочтены, Вашингтон оказал им значимую военную и финансовую помощь. Однако повстанцы распорядились ею по-своему, многие переметнулись на сторону ИГ*.

Когда в руках террористической организации оказались обширные территории Сирии и Ирака, американцы решили вмешаться. Но их поддержка ограничилась авиаударами по объектам боевиков.

Единственной силой, которой удавалось отбивать атаки игиловцев*, оказались курды. Среди них были и члены РПК, признанные террористами не только в Турции, но и в США. То есть одни экстремисты боролись с другими. Но это не стало препятствием для американцев, и стороны заключили тактический союз.

Чтобы не раздражать Турцию, Барак Обама призывал курдов не выпячивать свои связи с РПК и стал называть их "Сирийскими демократическими силами" (СДС). Те не возражали. Взамен получили от американцев новые виды вооружений и финансовую помощь.

Но постепенно они все громче заявляли об автономии. И чтобы отодвинуть курдов от своих границ, турецкие власти провели на сирийской территории две операции. Каждый раз за СДС вступался Вашингтон.

"Предательство США"

Первые трещины американо-курдский союз дал с приходом к власти Дональда Трампа. Эксцентричный глава Белого дома сразу заявил, что намерен вывести американские войска из Сирии. Однако союзники США по антитеррористической коалиции, и прежде всего сами курды, назвали это предательством. Трамп согласился задержаться в регионе.

Но 6 октября, после телефонных переговоров с Реджепом Эрдоганом, президент США заявил, что американские военные выходят из Сирии. Турецкий лидер, в свою очередь, сообщил, что начинает операцию "Источник мира".

"Мы уже привыкли, что Запад использует нас, а потом продает", — заявил командир курдских отрядов Мазлум Адби. Американское командование он поставил перед фактом: курды больше не намерены охранять лагеря беженцев и тюрьмы с боевиками ИГ* на севере Сирии.

Действия Вашингтона и Анкары раскритиковали союзники по НАТО и Евросоюзу. ООН призвала турецких военных прекратить бомбардировки в Сирии. Но Эрдоган сохранял спокойствие и уверял, что согласовал свои действия и с Россией, и с Америкой.

Трамп только под давлением общественности подписал указ об ограничении торговых и экономических связей с Анкарой. Его нисколько не смутило, что своим решением о выводе военных он сам же и дал зеленый свет Турции.

Сирийская головоломка

Ситуация стала еще запутаннее, когда сирийская правительственная армия внезапно начала наступление на север. Много лет курды контролировали эти территории и не допускали туда не только ИГ*, но и силы Башара Асада. Но "предательство" США заставило их пойти на сделку с Дамаском.

Однако Эрдоган заявил, что не возражает, если сирийская армия будет контролировать ситуацию. А поскольку Дамаск поддерживает Москва, турецкий лидер обратился напрямую к российскому президенту: "Уважаемому Путину я говорил: если вы вычищаете Манбидж от террористов, то пожалуйста".

Кроме того, в ближайшие недели президент Турции посетит Москву, чтобы обсудить расклад сил на северо-востоке Сирии. При этом на встречу с Путиным Эрдоган отправится после переговоров с Майком Помпео и Майком Пенсом. Американские чиновники прибыли в Анкару, чтобы уговорить Эрдогана прекратить войну против курдов.

Победители — все

Противоречивость заявлений политиков не смущает опрошенных РИА Новости экспертов. Политолог и координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов уверен, что все вовлеченные в конфликт стороны координируют действия.

"Задолго до начала операции Турция заручилась поддержкой США и России. Эрдоган не начал бы операцию, если бы знал, что кто-то может ему помешать", — полагает эксперт.

Мамедов убежден: Анкара понимала и то, что курдские формирования обратятся за помощью к Дамаску и Москве. "Победителем в этой комбинации выходит Асад. Получается, что именно он остановил продвижение Анкары и вернул контроль над северо-востоком страны. Турок это устраивает, для них важнее не допустить возникновение на своих границах автономии с курдским большинством", — рассуждает политолог.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов полагает, что турецкая операция предотвратила федерализацию Сирии — этот сценарий продавливали курды.

"Важно понимать, что курды продвигали идею автономии не только для северо-восточных провинций. Они хотели федеративного устройства для всей Сирии. И никто не собирался уступать", — поясняет эксперт.

В действиях США также усматривается логика. Главная задача Трампа — выполнить предвыборное обещание "прекратить ненужные войны", убежден Мамедов. Он объясняет: "Американцы хотят выйти красиво. Но позволить туркам сразу взять ситуацию в свои руки — значит ударить в грязь лицом. Отсюда — имитация силы и санкции в отношении Анкары".

Собеседник РИА Новости считает, что Вашингтон перекладывает ответственность за курдов на Москву и Дамаск. "Получается, что именно Москва свела все стороны и помогла им прийти к компромиссу. Но главная российская победа — восстановление территориальной целостности Сирии", — полагает эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.