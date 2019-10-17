Facebook внезапно удалил одну из страниц проекта RT о русской кухне

В январе 2019 года Facebook удалил около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.

СУХУМ, 17 окт - Spunik. Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни, об этом сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

"Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем. Там было 40 тыс. подписчиков", — написал он в Facebook.

Как пишет журналист, сначала всем администраторам пришло сообщение, что "ограничены показы сторис сообщества в ньюсфиде", а через пару дней "всем пришло уведомление, что на странице будет указана страна проживания большинства админов" для повышения прозрачности.

"Еще через день пришло уведомление, что страница снята с публикации. То есть она доступна только для админов, в паблике ее нет. Мы начали выяснять, в чем дело. Как всегда нигде никаких конкретных указаний — в профиле висит туманная формулировка: "Возможно, вы нарушили правила Facebook, рассылали спам или воровали контент». И кнопка "Подать апелляцию". Ок, подали", — сказал он.

Главный редактор проекта отмечает, что через несколько дней "страница просто исчезла", при этом "техподдержка молчит, чаты молчат, до Facebook достучаться невозможно".

На основной странице проекта охваты упали вдвое. Пуля подчеркнул, что технологической цензуры со стороны платформ в ближайшее время будет все больше, а "преподноситься она будет под видом "улучшения алгоритмов", "повышения прозрачности" и "оптимизации пользовательского опыта".

В мае в Facebook заявили об удалении около 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией.

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