Пора валить: куда боевики ИГ* бегут из Сирии

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, набравшись боевого опыта, исламисты возвращаются на родину, чтобы строить новый псевдохалифат. Андрей Коц в материале для РИА Новости разбирался, почему в азиатско-тихоокеанском регионе, где еще несколько лет назад не шло и речи о терроризме, ситуация ощутимо изменилась.

Индонезия

В Сирии воевало немало выходцев из Индонезии, крупнейшей мусульманской страны в мире. Боевики "Исламского государства"* опробовали здесь силы в январе 2016-го, подорвав в Джакарте два мощных самодельных взрывных устройства. Когда посетители популярного супермаркета Sarinah и кафе Starbucks, рядом с которыми прогремели взрывы, в панике выбежали на улицу, по ним открыли огонь из стрелкового оружия. Двое погибли, два десятка получили ранения.

© AFP 2019 / Bay Ismoyo Индонезийские полицейские на месте взрыва в Джакарте, 14 января 2016

За полгода до этого одна из индонезийских радикальных исламистских группировок опубликовала видео, снятое в некоем тренировочном лагере. На записи боевики приносили клятву верности лидеру ИГ* Абу-Бакру аль-Багдади. Очевидно, псевдохалифат тратит немало сил, времени и денег на то, чтобы переманить к себе как можно больше радикальных исламистов из "Аль-Каиды"*. И это удается — теракты в стране участились.

В октябре 2016-го боевик напал с ножом на троих полицейских в пригороде Джакарты. Он успел их ранить, после чего был обезврежен выстрелом в ногу. При обыске у него изъяли, помимо прочего, стикер с символом ИГ*. Через несколько месяцев другой террорист, подорвав бомбу в одном из правительственных зданий в городе Бандунг, открыл огонь по силовикам. Убит на месте. В мае 2018-го с интервалом в пять минут прозвучали взрывы в трех церквях. Погибли 11 человек, 40 ранены. Спустя два месяца — три взрыва в городе Пасуруан в провинции Восточная Ява. Пострадал ребенок.

Правительство Индонезии жестко противостоит ИГ*. За три года арестованы сотни боевиков и сочувствующих им, обезврежены десятки взрывных устройств, захвачено множество складов с оружием и боеприпасами. Принимаются и профилактические меры — СМИ активно развенчивают учение джихадистов. Но террористы все равно находят лазейки.

Малайзия

В конце июня 2016-го в ночном клубе на окраине Куала-Лумпура взорвали осколочную гранату. Обошлось без жертв, однако восемь человек были ранены. Полиция установила, что заказчиком теракта был малайзиец, воевавший за ИГ* в Сирии. С тех пор в Малайзии регулярно сообщают о задержании боевиков "Исламского государства"* и ликвидации "спящих ячеек" террористов.

Это свидетельствует об адекватной и эффективной антитеррористической политике государства. Специально созданное информационное агентство разъясняет населению истинный характер ИГ* и противодействует вербовке пропагандистами боевиков среди молодежи в школах и вузах. В агентстве есть представители МВД, Национального совета безопасности, полиции, Института исламского понимания и Института исламских стратегических исследований. Активно работает и контрразведка.

По сути, властям удалось загнать ИГ* в глубокое подполье. Попытки проникновения в страну боевиков из соседней Индонезии жестко пресекаются. Так, в январе 2017-го полиция Малайзии депортировала на родину восемь индонезийских студентов после того, как в телефоне одного из них нашли изображения символики ИГ*.

Сингапур

Богатый и сытый мегаполис давно притягивает мигрантов из не самых благополучных стран, и радикальная идеология там находит благодатную почву для распространения. Последователи ИГ* из Малайзии в 2015-м разместили в Сети видеоролик, пообещав взорвать несколько государственных учреждений в Сингапуре. Власти восприняли угрозу со всей серьезностью и ужесточили меры безопасности. Кроме того, среди стран АТР только Сингапур участвовал в коалиции, сформированной США для борьбы с ИГ*.

В мае 2016-го в Сингапуре задержали восьмерых членов "Исламского государства в Бангладеш"*, планировавших вступить в ряды псевдохалифата в Сирии и Ираке. После этого министр внутренних дел Касивисванатхан Шанмугам заявил, что нужно еще больше внимания уделять безопасности. В июне 2017-го премьер-министр Ли Сянь Лун признал, что теракт в Сингапуре — лишь вопрос времени, поскольку многие граждане страны воюют на Ближнем Востоке на стороне террористов и рано или поздно вернутся на родину.

В минувший вторник гонконгское издание Oriental Daily сообщило о готовившемся покушении на премьер-министра Сингапура. Исполнителем должен был стать 19-летний местный сторонник "Исламского государства"*. Всего же с 2002-го в Сингапуре задержали более 60 человек, связанных с различными террористическими организациями.

Филиппины

Если в других странах АТР с ИГ* худо-бедно справляются, то на Филиппинах идет самая настоящая война. В начале 2016-го местные экстремисты объединились и объявили о создании на острове Минданао филиала "Исламского государства"*. Австралийские СМИ опубликовали видео, на котором боевики четырех группировок присягнули на верность Абу Бакру аль-Багдади. Уже 9 апреля террористы атаковали военнослужащих правительственной армии, убив 23 человека. А в ноябре попытались подорвать президента Филиппин Родриго Дутерте.

© AP Photo / Aaron Favila Военный конвой на окраине города Марави, на юге Филиппин. 9 июня 2017

Власти реагировали точечными контратаками, ликвидируя отряды боевиков. В мае 2017-го экстремисты захватили город Марави на острове Минданао, учинив расправу над всеми, кого считали врагами. Жестокие уличные бои продолжались с мая по октябрь. Двадцать третьего октября министр обороны Филиппин Дельфин Лоензана объявил о прекращении боевых действий.

Всего погибли 168 военнослужащих правительственной армии, более 1400 получили ранения. Потери боевиков — 974 убитых. ИГ*, потерпев поражение, ушло в подполье и вновь занялось терактами. В июле 2018-го в городе Ламитан прогремели взрывы — 11 жертв.

Таиланд

Официально власти Таиланда никогда не признавали того, что в королевстве есть "филиал" ИГ*. Весной 2017-го малайзийские спецслужбы предупредили соседей, что у них могут скрываться террористы, однако расследование ни к чему не привело.

В приграничных с Малайзией районах действуют несколько исламистских группировок, но, в отличие от экстремистов в других странах Юго-Восточной Азии, они не вовлечены в международный джихад. По крайней мере, руководству "Исламского государства"* их представители пока публично не присягали. Местные исламисты лишь требуют широкой автономии для своих провинций — вплоть до отделения от Таиланда.

Тем не менее за ИГ* в Сирии и Ираке воевали несколько десятков выходцев из Таиланда. В апреле 2018-го вице-премьер страны по вопросам безопасности и министр обороны генерал Правит Вогсуван сообщил, что "Исламское государство"* может попытаться проникнуть в Таиланд и создать здесь ячейку. Очевидно, эмиссары ИГ* уже работают в южных регионах страны, пытаясь переманить местные исламистские группировки на свою сторону. Еще в 2015-м ФСБ России направило тайским властям письмо с предостережением: десять боевиков псевдохалифата отправились в королевство и готовят там серию терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.