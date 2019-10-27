Не "прячьте овощи" в лазанью: советы диетологов о правильном питании детей

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Испанские диетологи Аитор Санчес и Лусия Мартинес опубликовали результаты своих многолетних исследований в книге "Чем кормить ребенка". Советы признанных специалистов по детскому питанию актуальны для всех возрастных групп: от грудных детей до подростков.

Лусия Мартинес объяснила, что основой рациона детей должны быть свежие, а не переработанные продукты. Также она перечислила ошибки, которые родители часто допускают, передает РИА Новости.

Специалист считает, что не нужно в качестве прикорма вводить продукты промышленного производства. К примеру, речь идет о каше и пюре из баночек детского питания, которые имеют однородную текстуру и содержат много сахара.

Она добавила, что ребенок исследует, изучает структуры и вкусы, если пробует твердую пищу. По словам врача, если он получает только пюре, каши и смеси, то становится пассивным.

Лусия Мартинес подчеркнула, что детям постарше не стоит давать колбасные изделия, рыбные палочки и наггетсы. Их следует кормить мясом и свежей рыбой.

Кроме того, зачастую родители, чтобы заставить детей есть полезные овощи, "прячут" их, например, в лазанью или блюда из картофеля. Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример.

Также врач посоветовала с осторожностью относиться к потреблению детьми винограда или помидоров черри из-за риска возникновения аспирационного бронхита и следить за фрагментами рыбьих и мясных костей. Желательно не торопиться давать ребенку в пищу такие растения, как, например, шпинат, в которых может содержаться большое количество нитратов. Следует ограничить потребление в пищу крупных рыб жирных сортов, так как они могут содержать ртуть.

Диетолог отдельно озвучила важность привлечения внимания ребенка к здоровому питанию. Поинтересуйтесь, какие десерты или фрукты он хотел бы попробовать. Составьте список покупок вместе дома и уже в супермаркете идите только в те отделы, где находятся интересующие вас продукты. Однако родители часто делают наоборот и знакомят детей с менее полезными продуктами. Мы идем в супермаркет и в качестве бонуса разрешаем взять что-нибудь сладкое. Или в ресторане, если не сильно капризничал, позволяем съесть мороженое. Действительно, мы непоследовательно прививаем детям вкус к еде, поощряем их нездоровой едой, а наказываем здоровой.

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