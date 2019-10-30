20:15 30 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.01
Поиск
Саммит НАТО в Брюсселе. День первый

Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Черном море

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
Получить короткую ссылку
91 0 0
Sputnik Абхазия

Йенс Столтенберг отметил важность Черноморского региона для НАТО, что, по его словам, подтверждают корабли альянса в порту Одессы.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, отметив его "огромное стратегическое значение", пишет RT.

Столтенберг напомнил, что три прибрежных страны Черного моря — Румыния, Болгария и Турция — состоят в НАТО, а Украина и Грузия являются партнерами альянса.

Столтенберг отметил, что присутствие четырех кораблей НАТО в порту Одессы является подтверждением того, насколько важным является регион для НАТО, и демонстрирует поддержку Киеву.

Штаб квартира НАТО в Брюсселе
© AFP 2019 / GEORGES GOBET
Аналитика для НАТО: между "Путин нападет" и "Путин никогда не посмеет"

Ранее Американский исследовательский центр RAND Corporation разработал комплекс мер по сдерживанию сил России в Черноморском регионе.

США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был принят пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

В Москве неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
"Никто не смотрит": RT ответил Навальному роликом
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться