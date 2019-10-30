Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Черном море

Йенс Столтенберг отметил важность Черноморского региона для НАТО, что, по его словам, подтверждают корабли альянса в порту Одессы.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, отметив его "огромное стратегическое значение", пишет RT.

Столтенберг напомнил, что три прибрежных страны Черного моря — Румыния, Болгария и Турция — состоят в НАТО, а Украина и Грузия являются партнерами альянса.

Столтенберг отметил, что присутствие четырех кораблей НАТО в порту Одессы является подтверждением того, насколько важным является регион для НАТО, и демонстрирует поддержку Киеву.

Ранее Американский исследовательский центр RAND Corporation разработал комплекс мер по сдерживанию сил России в Черноморском регионе.

США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был принят пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

В Москве неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.

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